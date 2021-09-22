سعودية تهنئ الملك سلمان بـ5 لغات بمناسبة اليوم الوطني

نجحت السعودية سوزانا الدوسري في لفت الأنظار لها خلال اليومين الماضيين بتوجيه تهنئة خاصة للملك سلمان بن عبدالعزيز بـ5 لغات وبطريقة احترافية وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

ووجهت سوزانا الدوسري في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" خطابها لخادم الحرمين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان باللغات الإنجليزية – الروسية – الفرنسية – الإيطالية – الأوكرانية".

بعدة لغات: 🇺🇸🇮🇹🇷🇺🇫🇷🇺🇦

بمناسبة ذكرى ٩١ لوطننا الغالي #مملكة_الإنسانية 🇸🇦

أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي ولي عهده الأمير #محمد_بن_سلمان -حفظهما الله-،والشعب السعودي الكريم #هي_لنا_دار pic.twitter.com/VWqtWQxMeW — SuzanaAldossari |سوزانا الدوسري🇸🇦 (@SuzanaAldossari) September 18, 2021

وقالت سوزانا في نص التهنئة: "بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 لوطننا الغالي مملكة الإنسانية أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، والشعب السعودي".

وحظي مقطع الفيديو على إعجاب واسع من جانب المغردين الذين أشادوا بإتقانها للغات الأجنبية وحرصها على تنمية مهاراتها في هذا المجال.

يذكر أن سوزانا الدوسر﻿ي هي إعلامية سعودية الأب وروسية الأم اكتسبت شهرة خلال زيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" للسعودية عام 2019 حين رحبت به باللغة الروسية بطلاقة.

وتبين بأن روزانا تتقن 6 لغات وهي: الروسية، والفرنسية، والإيطالية، والأسبانية، بالإضافة للغة الإنجليزية.

ودرست روزانا بجانب اللغات الصحافة والإعلام بجامعة الملك سعود بالرياض.