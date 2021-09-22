يجونك لحد باب البيت .. سعوديات يطلقن مشروع متنقل لغسل السيارات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بمقطع فيديو لشابتين سعوديتين أطلقتا مشروع مُتنقل لغسل سيارات الزبائن من أمام منازلهم وسط ترحيب بعملهن وانتقاد لجرأتهن.

وبدأ الجدل على الفيديو حين نشر شاب مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيها عمل الفتاتين في تنظيف سيارته من أمام منزله مقدمًا الشكر لهن ومادحًا قدرتهن على تحدي نظرة المجتمع لعمل المرأة السعودية في هذا المجال مؤكدًا أن الرزق الحلال لا يهتم لكلام الآخرين.

#فتاتان#سعوديتان

تمتهنان غسيل السيارات عبر مشروع

مغسلة متنقلة وفقا لما هو متداول..#صحيح الشغل ليس عيبا لكن في

غسيل السيارات.. قلة المهن#أيليق هذا.. الله المستعان👇



#لجنه_الانضباط_والاخلاق pic.twitter.com/0DUWRsiHci — عبدالله العريفج abdullah aloraifj (@abdullahoraifj) September 20, 2021

ويُسمع في الفيديو الشاب وهو يقول: “فكرة جديدة لمشروع متنقل لتنظيف السيارات،هذه المرة بأيادي فتيات سعوديات، الله يعطيهم الصحة والعافية، يأتون لباب المنزل وينظفون السيارة ويلمعونها مستخدمين أفضل الأدوات وأجود مواد التنظيف، ومعهم كل أدوات التنظيف من الفرش والفوط المايكروفايبر وشامبو وواكس، لديهم حقيبة متكاملة وفيها كل الأدوات اللازمة".

وتابع: "الله يعطيهم العافية، لم يتعايروا أو يخجلوا من عملهم طالما أنه مصدر رزق حلال".

وكعادتهم انقسمت آراء المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدٍ لعمل الفتيات في مجال تنظيف السيارات من باب أن "الشغل مو عيب" طالما توفرت لها الظروف المجتمعية المناسبة وتتلقى الدعم اللازم من المجتمع في سبيل الحصول على الرزق.

وفي حين أشار بعض المؤيدين لعمل المرأة السعودية الى وجوب أن تكون الوظيفة مناسبة لبنيتها الجسدية، فليست كل الوظائف تناسبها ومنها ما يتعلق بالسيارات وتنظيفها.

بالمقابل، انتقد عدد كبير من المعلقين عمل الفتاتين في مجال تنظيف السيارات واعتبروه "يسيء" لهن وللمرأة السعودية بشكل عام.