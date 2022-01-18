أهالي تبوك يحتفلون بالثلوج على طريقتهم الخاصة .. شاهد الفيديو

فرش الثلج الأبيض غطاءه الساحر على مناطق شاسعة في محافظتي تبوك وطريف في منطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور الزائر الأبيض الذي غطى مرتفعات جبل اللوز -علقان بتبوك وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف تزامنًا مع موجة سيبيرية قادمة عبر أجواء أوروبا الشرقية والتي أثرت على المنطقة الشمالية.

من يلوم الثلج لا غطى الشمال

من بياض قلوبهم جاهم شبيه.. ❄️ ⛄️



#تبوك pic.twitter.com/MdvqpXvaJI — هند بنت عبدالعزيز.. 🌿 (@Hend__a__) January 17, 2022

وما إن بدأت الثلوج تكسو المناطق الشمالية السعودية حتى ذهبت بعض العائلات والشباب لالتقاط صور تذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث امتزج الثلج مع الكثبان الرملية الصحراوية وعلى مساحة واسعة.

كما تسابق الكثيرون إلى توثيق تلك المشاهد بالصور ومقاطع الفيديو ونشرها عبر وسم "#ثلوج_تبوك" ومنها مقطع طريف لمجموعة من الشباب يحتفلون بالثلج بالرقص على موسيقى "شيلة" سعودية.

وقال مدير الأرصاد بمنطقة تبوك فرحان العنزي، على حساب المركز الرسمي بتويتر: "سجلنا درجات حرارة دون الصفر على طريف، واستمرارية تساقط الثلوج على الشمال حتى صباح اليوم، وندعو الجميع لتوخي الحذر".

#تبوك تتزين بعودة الزائر الأبيض على مرتفعات جبل اللوز ❄️

pic.twitter.com/qBu37kazEt — روح السعودية (@VisitSaudiAR) January 17, 2022

وذكر خبراء الطقس في السعودية أن عاصفة الثلج الحالية تعد اعتيادية في مرورها وسكونها على المنطقة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة يصل إلى ما بين 4 و6 درجات مئوية عند معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام، وذلك جراء تعمق الموجة وتكتلها البارد، والمنتظر أن تستمر الحالة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

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