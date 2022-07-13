أوروبا تعاقب روسيا بـ ليغو

أعلنت شركة ليغو - Lego الدنماركية وقف عملها في الأراضي الروسية إلى أجل غير مسمى بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب في أوكرانيا التي انطلقت شرارتها في فبراير الماضي.

وكشفت شركة ليغو، التي تعتبر أكبر مُصنّع للألعاب في العالم، أن قرار وقف مبيعاتها في روسيا جاء بعد إنهاء عقدها مع مُشغِّلِ 81 متجرًا من متاجرها في البلاد وفصلت معظم موظفيها المقيمين في موسكو.

كما أنهت شركة ليغو عقد شراكتها مع السلسلة الروسية للبيع بالتجزئة "إنفينتيف ريتيل غروب - Inventive Retail Group"، التي تملك المتاجر وتديرها نيابة عن "ليغو".

وجاءت هذه القرارات بعدما أوقفت الشركة الدنماركية في مارس الماضي شحناتها إلى روسيا بعد بداية الحرب في أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم ليغو Lego: "عندما أوقفت Lego Group الشحنات إلى روسيا في أوائل مارس، أوقفنا أيضًا جميع الأنشطة التجارية ووضعنا جميع موظفينا تقريبًا في إجازة طويلة".

وقالت الشركة إنها استغنت عن معظم فريقها الذي يتخذ من موسكو مقرًا له و "زودت 70 موظفًا بحزم مالية لدعمهم وهم يبحثون عن فرص جديدة".

أوروبا تحارب روسيا

كجزء من العزلة الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا ردًا على الغزو على أوكرانيا، أعلنت شركات فاخرة مثل شانيل الفرنسية ولويس فويتون وقف عملياتها هناك، بالإضافة إلى نايكي وغوغل.

كما فقد العديد من الروس إمكانية الوصول إلى سلاسل الوجبات السريعة والملابس الشهيرة، سواء كانت باهظة الثمن أو ميسورة التكلفة بعدما أوقفت الشركة الأم لشركة Zara، وهي شركة بيع الملابس الإسبانية بالتجزئة Inditex، عملياتها في روسيا في مارس الماضي وتصفية 502 متجرًا ووقف المبيعات عبر الإنترنت.

مع بداية ظهور آثار العقوبات، كانت برادا وديور وغوتشي وفندي من بين العلامات التجارية الفاخرة التي أفرغت أرففها في مراكز التسوق الراقية بالعاصمة الروسية.

واستجابة للعقوبات الغربية، قام عمالقة الأغذية والمشروبات الأمريكيون مثل Coca-Cola و Pepsi و Starbucks بتعليق أو إغلاق العمليات في روسيا.

كما غادرت شركات من شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات إلى شركتي الطاقة البريطانية شل وبريتش بتروليوم الأراضي الروسية، مما أضر بخطوط أرباحها أثناء محاولتها التخلص من مصالحها هناك.

يتم تشغيل كل من KFC و Pizza Hut و Taco Bell و The Habit Burger Grill و WingStreet بواسطة Yum Brands، التي أعلنت أنها ستتوقف عن الاستثمار في مطاعم جديدة وبناءها في روسيا وستتبرع بدلًا من ذلك بأي عائدات من هذه العمليات لأسباب خيرية.

وتعد نيسان وماستر كارد وفيزا عددًا قليلاً من الشركات الأمريكية المهمة التي أعلنت مؤخرًا عن رغبتها في التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في روسيا.

تم إغلاق جميع مواقع ماكدونالدز البالغ عددها 850 في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك موقع بوشكين سكوير المعروف، والذي تدعي الشركة أنه يعمل به 62000 شخص، في مارس الماضي.

كما باعت ماكدونالدز امتيازاتها إلى مستثمر روسي في يونيو الماضي، وتم استبدالها بـ "Vkusno I Tochka".

ليغو

هو اسم لعبة تركيب تصنّعها شركة ليغو غروب الدنماركية. اللعبة عبارة عن لبنات على شكل متوازي مستطيلات أو مكعبات وبعضها يأخذ أشكال أخرى مثل أشخاص، ملونة ومصنوعة من البلاستيك ويتم تركيبها لبناء مجسمات كسيارات أو بنايات.

صممت اللعبة في أوروبا في الأربعينيات من القرن الماضي، وحققت نجاحًا عالميًا.

وبدأت مجموعة ليغو بورشة العمل أسّسها كيرك كريستيانسن، وهو نجار من بيلوند، في الدنمارك، وصنع اللعب الخشبية في عام 1932، لكنه أسس شركته عام 1934 وسميّت ليغو.