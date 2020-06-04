"أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية".. طبيب يمني يجوب الشوارع لمساعدة المرضى مجانًا

أطلق الطبيب اليمني سامي الحاج مبادرة إنسانية هدفها مساعدة المرضى مجانًا في الوقت الذي أغلقت فيها المستشفيات في العاصمة اليمنية أبوابها أمام المرضى في ظل الحرب المشتعلة منذ سنوات وتفشي فيروس "كورونا".

واختار الطبيب اليمني أن يدور بسيارته في شوارع المدينة، لتقديم خدمة الاستشارة الطبية للمحتاجين مجانًا.

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وفاجأ الطبيب سامي سكان صنعاء بلوحة تصدرت نوافذ سيارته كتوب عليها: "أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية".

وقوبلت المبادرة بتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين التقطوا صورًا للطبيب وهو يقف في بعض شوارع المدينة، ويقدم استشارات طبية لبعض المارة، الذين جذبتهم العبارة المكتوبة على السيارة، كما وجهت الدعوة لأطباء آخرين، بتوسيع هذه المبادرة، بحيث تشمل أكثر من حي بالمدينة، التي يكتسحها وباء "كورونا".

ولقيت مبادرة الطبيب سامي استحسان كثير من السكان الذين لا يقدرون على دفع نفقات الاستشارات الطبية، بعد إغلاق المستشفيات العامة أبوابها أمامهم، لاسيما أن هذه المبادرة تهدف لمساعدة السكان من الفقراء في الحصول على استشارات طبية مجانية، مع انتشار "كورونا".

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وقال الطبيب لوسائل إعلام محلية: "قمت بعمل الملصق على سيارتي ليس طلباً للشهرة، إنما بسبب ما يصلني من استشارات طبية عن طريق الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلبهم من الطبقة المتوسطة"، وتسائل: "فكيف حال المسكين الفقير خارج السوشيل ميديا وخارج عالم الإنترنت؟".

وأضاف: "هناك من يضطر أن يمشي كل يوم طلباً للرزق، غير آبهٍ بصحته، لأنه يعلم أن الاستشارة تتطلب مبلغًا ماديًا، وتترتب عليها أشياء كثيرة، وأنا كطبيب، يسعدني أن أساعد أي شخص بما أستطيع، حتى ولو كانت استشارة بسيطة وسريعة".