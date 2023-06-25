أول جزيرة تطلب من زوّارها التخلي عن الموبايل.. هل تقصدها؟

البوابة - بدأت جزيرة "اولكو تاميو – Ulko-Tammio"، الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لفنلندا، استقبال زوّارها هذا الصيف، ومنحهم فرصة ذهبية للاستمتاع بطقس صيفيّ مُميّز، لكن بعد استجابتهم لـ"شرط" واحد وهو التخلي عن هواتفهم الشخصية طوال فترة إقامتهم على الجزيرة.

وسيمنح زوّار جزيرة "اولكو تاميو"، الذين يستقلون العبارة من كوتكا اقرب ميناء إلى الجزيرة في البر الرئيسي، ملصقًا لوضعه على هواتفهم الذكية لتشجيعهم على التوقف عن استخدامها.

وبناءً على قرار من مجلس السياحة المحلي، سيُطلب من زوار الجزيرة إبقاء أعينهم بعيدًا عن هواتفهم الشخصية طوال فترة بقائهم هناك، في خطوة لتشجيعهم على الابتعاد عن عالم التكنولوجيا والاستمتاع بالطبيعة.

الاستراحة الرقمية في جزيرة اولكو تاميو

ويحث مسؤولو الجزيرة الزوّار والسيّاح على التوقف عن تصفّح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل ونشر صور جديدة لإجازتهم وتجاهل شاشاتهم من أجل الاستمتاع بالطبيعة.

وبهذا القرار، تعد جزيرة أولكو-تاميو أوّل جزيرة سياحية خالية من الهاتف في العالم، على الرغم من أنها موطن شركة نوكيا، العلامة التجارية التي صنّعت الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العالم.

وقال ماتس سيلين، الخبير السياحي في منطقة كوتكا هامينا: "نريد أن نحث المصطافين على إيقاف استعمال أجهزتهم الذكية والاستمتاع بـ الاستراحة الرقمية من أجل الاستمتاع بالجزيرة وجمالها الخلاب".

ويأمل المسؤولون عن المبادرة أن تتجاوز حملة "الاستراحة الرقمية" حدود أولكو-تاميو والجزر المحيطة بها، وأن تصل إلى جميع الوجهات السياحية الكبرى الأخرى حول العالم.

من جهتها قالت جوانا تاينيلا مديرة إدارة السياحة في بيان رسمي: "هذا نوع من التذكير الودي وقد قوبل بترحيب شديد، كما كانت التعليقات بأن هذا موضوع مهم ومن الضروري أن يناقش على نطاق أوسع، هل نحتاج حقًا الى أجهزتنا المحمولة معنا حين نستمتع بالطبيعة؟".