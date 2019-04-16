أول زواج مثلي علني في الجزائر يثير جدلًا على مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، بصور تم تداولها على نطاق واسع لما قيل إنه أول حفل زفاف لـ"شواذ" في إحدى القاعات المخصصة لتنظيم الحفلات بالجزائر.

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وقد لاقت الصور انتشارًا كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخلفت ردود أفعال غاضبة، معتبرين أن ذلك استفزاز لمشاعر دولة بأكملها في حين ذهب آخرون إلى القول بأن خروج هذه الصور في هذه المرحلة بالذات ليس أكثر من محاولة ممن سموهم بالذباب الإلكتروني.

وقال رواد مواقع التواصل، إن هذه محاولة لجعل الشعب الجزائري ينسى حراكه ومظاهراته من أجل الديمقراطية والإنشغال بأخبار لا تغني ولا تسمن من جوع، فيما لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات على هذه الصور.

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