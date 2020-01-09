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أول فتاة تجتاز الاختبارات.. العاهل الأردني يقلد الأميرة سلمى جناح الطيران

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2020 - 01:23
العاهل الأردني عبدالله الثاني مع عائلته
العاهل الأردني عبدالله الثاني مع عائلته

تمكنت الأميرة سلمى، الأبنة الصغرى للعاهل الأردني عبدالله الثاني، من اجتياز دورة في الطيران ومتطلبات الحصول عليه، وإتمامها ساعات الطيران الأكاديمي والعملي.

وتعد الأميرة سلمى أول فتاة أردنية استطاعت اجتياز مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت.

وقلد العاهل الأردني في قصر الحسينية أمس الأربعاء ابنته بوسام جناح الطيران.

يذكر أن الأميرة سلمى، من مواليد عام 2000، وتخرجت من دورة عسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست عام 2018.

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