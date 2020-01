أول فتاة تجتاز الاختبارات.. العاهل الأردني يقلد الأميرة سلمى جناح الطيران

تمكنت الأميرة سلمى، الأبنة الصغرى للعاهل الأردني عبدالله الثاني، من اجتياز دورة في الطيران ومتطلبات الحصول عليه، وإتمامها ساعات الطيران الأكاديمي والعملي.

وتعد الأميرة سلمى أول فتاة أردنية استطاعت اجتياز مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت.

His Majesty King Abdullah II, Supreme Commander of the #Jordan Armed Forces, presents HRH Princess Salma bint Abdullah II with her wings after completing pilot training, at a ceremony attended by Her Majesty Queen Rania Al Abdullah and HRH Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II pic.twitter.com/dRw0El8PJK