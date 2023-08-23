بالصور: أول مقهى للقطط يجلب الإيجابية إلى قطاع غزة المحاصر

البوابة - في شقة تزيد مساحتها عن 100 متر وسط حي تل الهوى بقطاع غزة، افتتحت سيدة فلسطينية أول مقهى مخصص للقطط بهدف "إدخال البهجة" على السكان القطاع المحاصر منذ سنوات ومنحهم فترة راحة من تجارب الحياة اليومية.

وأطلقت مالكة المقهى، السيدة نعمة معبد، عليه اسم "مياو كافيه" ونسقت أركانه وجنباته بطريقة لطيفة جعلت منه مكانًا مناسبًا للعب مع القطط التي تجلس حول طاولات الزبائن بشكلٍ وديّ.

السيدة نعمة معبد

وقالت مالكة المقهى السيدة نعمة أن فكرة إنشاء هذا المشروع تولدت انطلاقًا من حبها الشديد للقطط التي تعتبرها "الملجأ الذي يريحها من التوتر النفسي".

وقالت السيدة نعمة: "فكرت في إنشاء مشروع يجمع بين خدمة الناس بشيء يسعدهم، وبدأت بـ10 قطط، حصلت على بعضها من صديقاتي".

مقهى للقطط في قطاع غزة المحاصر

وذكرت أن تصميم المقهى بالكامل جاء على شكل قط، مع أرفف خشبية مغطاة بالعشب الاصطناعي كي تتمكن القطط من التسلق عليها، بينما تزين الجدران بصور لطيفة للقطط.

كما حرصت السيدة نعمة على تنسيق الطاولات والجلسات بطريقة تلائم طبيعة المكان حتى يتمكن الأطفال والزوّار من اللعب بطريقة مريحة مع القطط.

كما يقدم المقهى الفريد من نوعه الطعام والشراب والعلاج للقطط، بينما يستمتع الأطفال باللعب بالقطط، تجلس عائلاتهم حول الطاولات لاحتساء القهوة.

وأشارت السيدة نعمة إلى أن زبائن المقهى يدفعون ما يقرب من 10 شيكل (2.65 دولار أمريكي) في الساعة للعب مع القطط، وهو ما يغطي تكاليف طعامهم بالإضافة إلى فواتير الطبيب البيطري الباهظة.

ونظرًا للإقبال الكثيف على المقهى، قررت مالكته إلى وضع المزيد من الطاولات والمقاعد للعائلات التي أحضرت أطفالها لتجربة القطط الفارسية والأنجورا التركية والقطط الهجينة، بتكلفة دولار ونصف لكل نصف ساعة.

وقالت إيمان عمر (23 عامًا)، وهي تداعب إحدى القطط: "الشعور بصراحة، هو أنك الراحة النفسية مع القطط، كل شيء جميل!".

يذكر أن "مياو كافيه" هو جزء من "الترند العالمي المتنامي لإنشاء مقاهي القطط، لكن الظروف في غزة فريدة من نوعها، باعتبار أنها خاضعة للحصار الإسرائيلي منذ 2007.

ويقول خبراء علم النفس أن مقاهي القطط تفعل أكثر بكثير مما يفعله الأطباء، فيما قال عالم النفس بهزاد الأخرس إنه في أماكن مثل غزة، يمكن أن تكون هذه الملاذات بمثابة علاج لأولئك الذين تضرروا من الحروب المدمرة في القطاع وغيرها من المصاعب.