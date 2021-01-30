أوهموها بأنهم من شركة الغاز.. سرقة وهتك عرض وتفاصيل صادمة

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على متهمين تهجموا على الممثلة "عبير ضمراني"، داخل شقتها وقاموا بهتك عرضها وسرقتها في مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أمن كمبوند، باكتشافهم تعرض ممثلة تدعى "ع. ض"، لهتك العرض وتقييدها وسرقتها داخل شقتها.

على الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وبمناقشة المجنى عليها ذكرت أنها فوجئت بالطرق على باب الشقة، وباستطلاعها الأمر وجدت شخصين زعما أنهما من شركة الغاز وقاموا بفعلتهم.

وكشفت التحقيقات أن سمسارا وشقيقه وعديله، قاموا بهتك عرض الفنانة وحاولوا مواقعتها جنسيا، وسرقوا مبلغ 65 ألف جنيه وهواتفها المحمولة وتركوها في حالة إعياء شديدة داخل شقتها وفروا هاربين

وتبين أن المتهم الأول سبق أن تعامل مع الممثلة في بيع سيارة، وعلى علم بأنها ميسورة الحال، فاتفق مع الاثنين الآخرين على ارتكاب الواقعة، وأوصلهما لمنزلها وانتظرهما بالخارج، واعترف شقيقه بمحاولة التعدي عليها جنسيا، وأرشدوا عن المسروقات، وتم التحفظ عليهما.

وطلبت النيابة عرض الممثلة على الطب الشرعي؛ لتسجيل ما بها من إصابات نتيجة الاعتداء، كما طلبت تفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وطلبت تحريات المباحث النهائية.

وبمناقشة المجنى عليها ذكرت أنها فوجئت بالطرق على باب الشقة، وباستطلاعها الأمر وجدت شخصين زعما أنهما من شركة الغاز، ويرغبان في معاينة العداد بالمطبخ، وسمحت لهما بالدخول، فانقضا عليها وقيداها وسرقا 65 ألف جنيه وهاتفا محمولا ومصوغات ذهبية، وحاولا التعدي عليها جنسيا، وتجريدها من ملابسها إلا أنها قاومتهما، ففرا هاربين، وتركاها في حالة إعياء شديدة.

بعدها تمكنت القوات الأمنية بالجيزة من ضبط المتهمين،وتم فحص الكاميرات وتكثيف التحريات ومناقشة الشهود، وتتبع خط سير هروب المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وشاركت عبير في العديد من العمال الفنية منها مسلسل "يا أنا يا جدو، ستات قادرة، زمن أبو الدهب، فرح ليلى، خرم إبرة، كاريكا، وعزيزة، لحظة ميلاد، تاجر السعادة، قاتل بلا أجر، إضافة إلى أفلام سجن النسا، وألف مبروك / 1000 مبروك، فتاة الشارع، وغيرها العشرات.

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على متهمين تهجموا على الممثلة "عبير ضمراني"، داخل شقتها وقاموا بهتك عرضها وسرقتها في مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أمن كمبوند، باكتشافهم تعرض ممثلة تدعى "ع. ض"، لهتك العرض وتقييدها وسرقتها داخل شقتها.

على الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وبمناقشة المجنى عليها ذكرت أنها فوجئت بالطرق على باب الشقة، وباستطلاعها الأمر وجدت شخصين زعما أنهما من شركة الغاز وقاموا بفعلتهم.

وكشفت التحقيقات أن سمسارا وشقيقه وعديله، قاموا بهتك عرض الفنانة وحاولوا مواقعتها جنسيا، وسرقوا مبلغ 65 ألف جنيه وهواتفها المحمولة وتركوها في حالة إعياء شديدة داخل شقتها وفروا هاربين

وتبين أن المتهم الأول سبق أن تعامل مع الممثلة في بيع سيارة، وعلى علم بأنها ميسورة الحال، فاتفق مع الاثنين الآخرين على ارتكاب الواقعة، وأوصلهما لمنزلها وانتظرهما بالخارج، واعترف شقيقه بمحاولة التعدي عليها جنسيا، وأرشدوا عن المسروقات، وتم التحفظ عليهما.

وطلبت النيابة عرض الممثلة على الطب الشرعي؛ لتسجيل ما بها من إصابات نتيجة الاعتداء، كما طلبت تفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وطلبت تحريات المباحث النهائية.

وبمناقشة المجنى عليها ذكرت أنها فوجئت بالطرق على باب الشقة، وباستطلاعها الأمر وجدت شخصين زعما أنهما من شركة الغاز، ويرغبان في معاينة العداد بالمطبخ، وسمحت لهما بالدخول، فانقضا عليها وقيداها وسرقا 65 ألف جنيه وهاتفا محمولا ومصوغات ذهبية، وحاولا التعدي عليها جنسيا، وتجريدها من ملابسها إلا أنها قاومتهما، ففرا هاربين، وتركاها في حالة إعياء شديدة.

بعدها تمكنت القوات الأمنية بالجيزة من ضبط المتهمين،وتم فحص الكاميرات وتكثيف التحريات ومناقشة الشهود، وتتبع خط سير هروب المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وشاركت عبير في العديد من العمال الفنية منها مسلسل "يا أنا يا جدو، ستات قادرة، زمن أبو الدهب، فرح ليلى، خرم إبرة، كاريكا، وعزيزة، لحظة ميلاد، تاجر السعادة، قاتل بلا أجر، إضافة إلى أفلام سجن النسا، وألف مبروك / 1000 مبروك، فتاة الشارع، وغيرها العشرات.

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على متهمين تهجموا على الممثلة "عبير ضمراني"، داخل شقتها وقاموا بهتك عرضها وسرقتها في مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أمن كمبوند، باكتشافهم تعرض ممثلة تدعى "ع. ض"، لهتك العرض وتقييدها وسرقتها داخل شقتها.

على الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وبمناقشة المجنى عليها ذكرت أنها فوجئت بالطرق على باب الشقة، وباستطلاعها الأمر وجدت شخصين زعما أنهما من شركة الغاز وقاموا بفعلتهم.

وكشفت التحقيقات أن سمسارا وشقيقه وعديله، قاموا بهتك عرض الفنانة وحاولوا مواقعتها جنسيا، وسرقوا مبلغ 65 ألف جنيه وهواتفها المحمولة وتركوها في حالة إعياء شديدة داخل شقتها وفروا هاربين

وتبين أن المتهم الأول سبق أن تعامل مع الممثلة في بيع سيارة، وعلى علم بأنها ميسورة الحال، فاتفق مع الاثنين الآخرين على ارتكاب الواقعة، وأوصلهما لمنزلها وانتظرهما بالخارج، واعترف شقيقه بمحاولة التعدي عليها جنسيا، وأرشدوا عن المسروقات، وتم التحفظ عليهما.

وطلبت النيابة عرض الممثلة على الطب الشرعي؛ لتسجيل ما بها من إصابات نتيجة الاعتداء، كما طلبت تفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وطلبت تحريات المباحث النهائية.

وبمناقشة المجنى عليها ذكرت أنها فوجئت بالطرق على باب الشقة، وباستطلاعها الأمر وجدت شخصين زعما أنهما من شركة الغاز، ويرغبان في معاينة العداد بالمطبخ، وسمحت لهما بالدخول، فانقضا عليها وقيداها وسرقا 65 ألف جنيه وهاتفا محمولا ومصوغات ذهبية، وحاولا التعدي عليها جنسيا، وتجريدها من ملابسها إلا أنها قاومتهما، ففرا هاربين، وتركاها في حالة إعياء شديدة.

بعدها تمكنت القوات الأمنية بالجيزة من ضبط المتهمين،وتم فحص الكاميرات وتكثيف التحريات ومناقشة الشهود، وتتبع خط سير هروب المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وشاركت عبير في العديد من العمال الفنية منها مسلسل "يا أنا يا جدو، ستات قادرة، زمن أبو الدهب، فرح ليلى، خرم إبرة، كاريكا، وعزيزة، لحظة ميلاد، تاجر السعادة، قاتل بلا أجر، إضافة إلى أفلام سجن النسا، وألف مبروك / 1000 مبروك، فتاة الشارع، وغيرها العشرات.



فضيحة البحر الميت تضرب الشوارع الأردنية من بعد فضيحة الفورد فيوجن!

في مفاجأة غير متوقعة.. إحباط تهريب 74 حرباء محمية من تنزانيا الى النمسا

التاريخ يعيد نفسه.. ولادة الأسد "سيمبا" بالتلقيح الاصطناعي بعد وفاة والده "موفاسا" أثناء إجراء الخصوبة



تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام