تزامنًا مع الحرب الأوكرانية .. أين عشيقة فلاديمير بوتين ؟

زعمت صحيفة أمريكية أن "ألينا كابيفا" عشيقة "فلاديمير بوتين" مختبئة في سويسرا مع أطفالها الأربعة الصغار تزامنًا مع الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا منذ أيام.

وذكرت صحيفة "بيج 6" التابعة لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بأن "بوتين" قام بنقل عشقته "ألينا" في شاليه خاص وآمن للغاية في مكان ما في سويسرا بينما ينفذ هجومه على أوكرانيا، ويهاجم المواطنين ويتسبب في أزمة لاجئين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن "ألينا"، وهي لاعبة الجمباز الحائزة على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية كابيفا، لديها أربعة أطفال مع الزعيم الروسي (69 عامًا)، لكن الاثنين لم يؤكدا ذلك رسميًا.

ويقول المصدر أن "بوتين" و"إلينا" يتشاركان ابنتين توأمتين تبلغان من العمر 7 سنوات، وُلدا بالقرب من لوغانو بسويسرا، في فبراير 2015، ويعتقد أنهما أنجبا أيضًا ولدين آخرين.

وقال مصدر للصحيفة الأمريكية عن أطفال بوتين المزعومين من "ألينا" البالغة من العمر 38 عامًا: "ألينا لديها طفلان صغيران وفتاتان توأمان مع بوتين، وهم الآن في سويسرا، فجميع الأطفال لديهم جوازات سفر سويسرية، وهي كذلك".

ويشتهر "بوتين" بتجنب الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بحياته الشخصية، حيث قال ذات مرة: "لطالما كنت أتفاعل بشكل سلبي مع أولئك الذين يقحمون أنفسهم في تفاصيل حياة الآخرين".

وذكرت الصحيفة أن لـ"بوتين" ابنتين أخرتين وهما: ماريا (36 سنة)، وكاترينا (35 عامًا)، من زوجته الأولى مضيفة الطيران السابقة ليودميلا شكريبنيفا.

ونادرًا ما يتحدث "بوتين" عن أبناءه علنًا، مما أثار التكهنات حول عدد الأطفال الحقيقي له.

وكان "بوتين" قد تزوج من "شكريبنيفا" لمدة ثلاثة عقود حتى طلاقهما في عام 2013، حيث ولدت ابنتهما ماريا في لينينغراد عام 1985، بينما ولدت كاترينا في ألمانيا عام 1986.

ألينا كابيفا

تعد ألينا كابيفا واحدة من أكثر لاعبات الجمباز شهرة في تاريخ الجمباز الإيقاعي، حيث حصلت على ميداليتين أولمبيتين و 14 ميدالية في بطولة العالم و 21 ميدالية في بطولة أوروبا.

أُطلق على ألينا كابيفا لقب "المرأة الأكثر مرونة في روسيا" وكانت ذات يوم تتظاهر عارية، بينما كانت ملفوفة في فرو الحيوانات، لصالح مجلة روسية.

وفي عام 2008، نشرت صحيفة Moskovsky Korrespondent الروسية قصة تفيد بأن "بوتين" قد انفصل عن زوجته وكان على وشك الزواج من ألينا كابيفا، لكن الكرملين نفى القصة وأغلقت الصحيفة.