المتسابق الفلسطيني المسيء يتصدر تويتر السعودية .. ومطالبات بفصله من وظيفته

ضجّ موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، بوسم "#المتسابق_الفلسطيني_المسيي" حتى تصدر قائمة الأكثر تغريدًا مع 33 ألف تغريدة.

وتناقل المغردون عبر الوسم المذكور تغريدة قيل بأنها تعود لمقيم يحمل الجنسية الفلسطينية كان قد أساء فيها للسعودية مما أثار حالة من الغضب الشديد.

وذكر المغردون بأن المقيم "ع.ع" شارك في ماراثون الرياض الذي أقيم يوم أمس السبت، 5 فبراير 2022، ورفع خلاله العلم الفلسطيني قبل أن ينشر صوره عبر حسابه على موقع "تويتر".

وتناقل المغدرون تغريدات سابقة لـ"ع.ع" كان قد أساء فيها للمملكة العربية السعودية بكلمات نابية، فيما وصف الشعب السعودي بـ"الإرهابي" وهو ما أثار غضب النشطاء الذين طالبوا بفصله من عمله.

وطالب المغردون الغاضبون من الجهات المسؤولة في السعودية بإجراء كشف أمني لكل من يقرر العمل على الأراضي السعودية، فيما أعرب عدد من المغردين عن استياءهم من حرمان الشباب السعوديين من الوظائف في بلادهم.

بحت أصوات المغردين الوطنين في كشف أعداء وطنهم والمسيئين له وحان الوقت لمحاسبة أي جهه تستدعي أحد من أمثال هذا في مناسبه وكأنها تكريما له على نباحه على وطننا العتب ليس على هؤولاء فما في صدورهم من غل أكبر من أن تصفه تغريداتهم العتب على من وجه الدعوة لهم#المتسابق_الفلسطيني_المسيئ pic.twitter.com/tryaphvgju — 🇸🇦 DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) March 5, 2022

متى يكون هناك مسح أمني لمن يُستقطبون لبلادنا؟ #المتسابق_الفلسطيني_المسيي — ابنة الوراق N (@nana_11114) March 6, 2022

سؤال واحد بس. ل متى تترك ابناء بلدك وتوظف الخجمه ذا الي يقعد يجلدنا ليل ونهار ! لاتقولي مافيه كفاءة اقسم ب الله ان تحصل من ابناء البلد احسن منه مليار مره الاجنبي وقت الحرب يشرد مايبقى ب الدوله غير عياله ساعدونا ووظفو ابناء الوطن تعبنا ترا #المتسابق_الفلسطيني_المسيي — 𝑬𝑳𝑫𝑬𝑵 𝑹𝑰𝑵𝑮|بـــــــــرغــــــي (@brgy80) March 6, 2022

#المتسابق_الفلسطيني_المسيي



عمر فلسطيني يعمل بالقديه يقذف السعودية ويشتمها ويلعن شعبها ويصفهم بالإرهابيين والصهاينة.



واليوم مشارك في #ماراثون_الرياض pic.twitter.com/2r8rp5p3gT — سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) March 5, 2022

وكان وسمًا مغايرًا قد تصدر قائمة الأكثر تغريدًا رصد إساءة من مقيم لبناني يعمل لدى قناة فضائية سعودية حتى صدر قرارًا بفصله من منصبه.

وعلى ما يبدو أن أصوات المغردين قد وصلت للمعنيين في قناة SSC الرياضية، حيث أعلن مصدر خاص بالقنوات الفضائية أنه تم إنهاء التعاقد مع أحد العاملين من الجنسية اللبنانية والذي لا يعمل بشكل مباشر مع القناة بل مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة وبصورة مؤقتة، وذلك بعد ما تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات صدرت من هذا الشخص ضد الوطن عبر حساباته الشخصية.

كما تصدر قبل أسابيع وسم "#مدير_سوري_يسي_للسعوديه" قائمة الأكثر تغرديًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما دفع النشطاء للبحث عن تفاصيل الوسم وقصته ومن هو "المدير السوري" المقصود بهذا الوسم.

وكشفت جولة بين التغريدات التي تضمنت وسم "#مدير_سوري_يسي_للسعوديه" بأن المغردين يقصدون موظفًا سوري الجنسية ويعمل بمنصب مدير لدى شركة STC للاتصالات.

وأشار المغردون إلى أن المدير السوري "م.خ" كان قد كتب تغريدات عبر حسابه على "تويتر" اعتبرت "مسيئة" للسعودية وللشعب السعودي وهو ما دفعهم لتدشين هذا الوسم للمطالبة بمحاسبته.

وقال المدير السوري في تغريدته: "نظرة خاطفة على الانترنت السعودي من بعيد تكشف حجم الاحتقان الشعبي الرهيب، الحقيقة أنه احتقان في جميع الأصعدة".