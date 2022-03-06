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المتسابق الفلسطيني المسيء يتصدر تويتر السعودية .. ومطالبات بفصله من وظيفته

منشور 06 آذار / مارس 2022 - 06:02
المتسابق الفلسطيني المسيء للسعودية
المتسابق الفلسطيني المسيء للسعودية

ضجّ موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، بوسم "#المتسابق_الفلسطيني_المسيي" حتى تصدر قائمة الأكثر تغريدًا مع 33 ألف تغريدة.

وتناقل المغردون عبر الوسم المذكور تغريدة قيل بأنها تعود لمقيم يحمل الجنسية الفلسطينية كان قد أساء فيها للسعودية مما أثار حالة من الغضب الشديد.

المتسابق الفلسطيني المسيي لـ السعودية

وذكر المغردون بأن المقيم "ع.ع" شارك في ماراثون الرياض الذي أقيم يوم أمس السبت، 5 فبراير 2022، ورفع خلاله العلم الفلسطيني قبل أن ينشر صوره عبر حسابه على موقع "تويتر".

وتناقل المغدرون تغريدات سابقة لـ"ع.ع" كان قد أساء فيها للمملكة العربية السعودية بكلمات نابية، فيما وصف الشعب السعودي بـ"الإرهابي" وهو ما أثار غضب النشطاء الذين طالبوا بفصله من عمله.

المتسابق الفلسطيني المسييالمتسابق الفلسطيني المسيي

وطالب المغردون الغاضبون من الجهات المسؤولة في السعودية بإجراء كشف أمني لكل من يقرر العمل على الأراضي السعودية، فيما أعرب عدد من المغردين عن استياءهم من حرمان الشباب السعوديين من الوظائف في بلادهم.

وكان وسمًا مغايرًا قد تصدر قائمة الأكثر تغريدًا رصد إساءة من مقيم لبناني يعمل لدى قناة فضائية سعودية حتى صدر قرارًا بفصله من منصبه.

وعلى ما يبدو أن أصوات المغردين قد وصلت للمعنيين في قناة SSC الرياضية، حيث أعلن مصدر خاص بالقنوات الفضائية أنه تم إنهاء التعاقد مع أحد العاملين من الجنسية اللبنانية والذي لا يعمل بشكل مباشر مع القناة بل مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة وبصورة مؤقتة، وذلك بعد ما تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات صدرت من هذا الشخص ضد الوطن عبر حساباته الشخصية.

كما تصدر قبل أسابيع وسم "#مدير_سوري_يسي_للسعوديه" قائمة الأكثر تغرديًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما دفع النشطاء للبحث عن تفاصيل الوسم وقصته ومن هو "المدير السوري" المقصود بهذا الوسم.

وكشفت جولة بين التغريدات التي تضمنت وسم "#مدير_سوري_يسي_للسعوديه" بأن المغردين يقصدون موظفًا سوري الجنسية ويعمل بمنصب مدير لدى شركة STC للاتصالات.

وأشار المغردون إلى أن المدير السوري "م.خ" كان قد كتب تغريدات عبر حسابه على "تويتر" اعتبرت "مسيئة" للسعودية وللشعب السعودي وهو ما دفعهم لتدشين هذا الوسم للمطالبة بمحاسبته.

وقال المدير السوري في تغريدته: "نظرة خاطفة على الانترنت السعودي من بعيد تكشف حجم الاحتقان الشعبي الرهيب، الحقيقة أنه احتقان في جميع الأصعدة".

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كلمات دالة:المملكة العربية السعوديةأخبار السعوديةتويتر

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