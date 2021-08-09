إجبار لاعبة كرة قدم على خلع ملابسها علنًا لتثبت أنها أنثى.. "خسرت كل شيء"!

فجرت لاعبة في منتخب ملاوي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت بأنها أجبرت على خلع ملابسها علنًا أكثر من مرة لتثبت أنها "أنثى" وبأنها يسمح لها للعب مع الفتيات.

وقالت اللاعبة الموهوبة "تابيثا شاوينجا" أنها أُجبرت على خلع ملابسها في عدة مناسبات خلال المباريات في وطنها لتثبت أنها امرأة كانت أولها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها أثناء اللعب لفريق مدرسة للفتيات.

وأشارت "تشاوينجا"، التي تلعب في نادي ووهان جيانغان في الدوري الصيني الممتاز للسيدات، إلى أن خصومها شككوا دومًا بأنها "أنثى" بسبب مظهر جسدها الخارجي وقدراتها الرياضية القوية.

وقالت "تشاوينجا" لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "لم أشعر قط بهذا القدر من الإهانة، حتى أني بكيت من الإحراج الذي تعرضت له، أردت الخروج على الفور ولكن بطريقة ما دعمتني زميلاتي في وقررت المشاركة بالمباراة".

وبعد ابتعادها عن عالم كرة القدم بسبب تعرضها لحادث، قالت "تشاوينغا" بأنها تعرضت لموقف مشابه مرة ثانية وبأن أحدهم أجبرها على إثبات بأنها "أنثى" بعد فترة وجيزة من انضمامها إلى فريق كرة القدم للسيدات DD Sunshine في عاصمة ملاوي، ليلونغوي.

وقالت: "كنا نشارك في مباراة في كأس الرئاسة وفي مباراتنا الأولى سافرنا إلى بلانتاير، كانت مباراة صعبة للغاية وأثناء اللعب أجبروني على خلع ملابسي، شعرت بأني خسرت كل شيء وانتهى بنا الأمر بخسارة المباراة أيضًا".

من جهته قال "ديفيد دوبي"، مالك نادي DD Sunshine، إن النادي قدم شكوى في ذلك الوقت إلى اتحاد كرة القدم في ملاوي، لكنه لم يتلق ردًا.

وقالت "شاوينغا" بأنها لم تتناول القضية مع السلطات لأنها شعرت بأنها صغيرة جدًا، لكنها تريد الآن أن تروي قصتها لتشجيع التغيير ومحاربة هذه الأنماط السلوكية المهينة والتي تأتي تحت باب "الرياضة".

وقالت: "عندما تم تجريدي من ملابسي، كنت صغيرة ولم أكن أعرف حقوقي، ولكن إذا تحدثنا عن الحقوق، فينبغي تنفيذها. أما الآن فأنا أشجع هؤلاء النساء اللواتي لديهن شغف بكرة القدم على أن كل شيء ممكن. أطلب من مسؤولي كرة القدم للسيدات تعزيز رفاهية اللاعبات من خلال حماية حقوقهن الإنسانية".

من جهته قال الأمين العام لاتحاد كرة القدم في مالاوي، ألفريد جوندا، وفقًا لصحيفة الغارديان: "ما حدث ليس صحيحًا ولا يمكننا التغاضي عنه".

يذكر أن "تشاوينجا"، البالغة من العمر 25 عامًا، حازت على جائزة أفضل لاعبة في الدوري الصيني الممتاز للسيدات في موسمي 2018/19 و 2019/20. في عام 2020، تم اختيارها كواحدة من أفضل 100 لاعبة على هذا الكوكب من قبل صحيفة الجارديان.

وتعيد قصة اللاعبة "تشاوينجا" إلى الأذهان قصة فيلم "هي الرجل - She's the Man"، وهو فيلم رومنسي كوميدي أمريكي تدور قصته حول الفتاة المراهقة "فيولا" التي تتقمص شخصية أخيها في الثانوية لتصبح شابًا، وذلك من أجل أن تسنح لها الفرصة للعب ضمن صفوف فريق كرة القدم المدرسي للذكور.