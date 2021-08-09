نطالب باغلاق محلات الخمور.. هاشتاق يتصدى لافتتاح أكبر معرض للخمور في سلطنة عُمان

أثار إعلان عن افتتاح أكبر معرض للخمور في سلطنة عُمان استنفار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بمنع إقامته ومحاسبة المسؤولين عنه.

وعبر وسم "#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا" أعرب رواد موقع التدوين "تويتر" في سلطنة عُمان عن غضبهم من تصاعد أزمة بيع الخمور في بلادهم.

إن الخمر هي منشأ أنواع الفساد ومصدر ضروب الآثام، وقد ألححنا في المطالبة بمنعها برًا وبحرًا وجوًا، وإذا بنا نفاجأ بفتح مخمرة جديدة ضخمة، فيا للعار وللخسار! pic.twitter.com/LEO5LUjVFn — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 8, 2021

وكان من بين المتفاعلين مع الوسم مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الذي كتب عبر حسابه على موقع التدوين "تويتر": "ما أعظم ضرر الخمر وما أشد فتنتها فهي تفتك بمدمنيها مما يتولد منها من الأمراض أعظم مما تفتك به الأمراض الأخرى وتفتك بهم مما تحدثه من حوادث السير التي تهلك النفوس وتحطم القوى وتجعل شريحة من الناس عالة على المجتمع".

وأضاف الشيخ الخليلي: "إن الخمر هي منشأ أنواع الفساد ومصدر ضروب الآثام، وقد ألححنا في المطالبة بمنعها برًا وبحرًا وجوًا، وإذا بنا نفاجأ بفتح مخمرة جديدة ضخمة، فيا للعار وللخسار!".

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإعلان افتتاح المعرض والذي تبين بأنه سيقام على مساحة 400 متر مربع وسيوفر أكثر من 100 مصف للسيارات وحدد السن القانوني لشراء الخمور لمن هم أكبر من 21 عامًا.

ايها المسؤولين الوطن ليس لكم وحدكم لتنتهكو حرمات الله فيه نحن كمواطنين مسلمين نقول لكم لا نرضى ببيع الخمور والترويج لها في هذه الأرض الطاهره وأنتم عليكم أن تستمعو وتستجيبو لاوامر الله ورسوله #نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا — ابو المجد 🇴🇲♥️🇵🇸 (@kKlY6rTHJiVYEKv) August 8, 2021

#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا



أين المشاهير؟

أين المثقفين؟

أين الإعلاميين؟

أين المتفلسفين؟



أقل شيء عبروا عن عدم رضاكم ولو بكلمة! — العام2020 (@year2k2k) August 8, 2021

#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا

هل نحن مستعدين لمقاطعة جميع الفنادق والشركات المالكة والمستوردة والمقدمة للخمر؟ أو بس نقاطع شيء لأن ما نستخدمه مباشرة بس عادي نتعامل مع الي يتعامل معه ؟ — Mocha Sipper (@AliAlBa93051684) August 8, 2021

وطالب آلاف المغردين العمانيين من السلطات الرسمية في البلاد بالتصدي لافتتاح المعرض واعتبره "وسيلة لإفساد المجتمع العُماني".

انتشار المنكرات جهارا نهارا من أسباب الدمار والعياذ بالله.



(وَإِذَاۤ أَرَدۡنَاۤ أَن نُّهۡلِكَ قَرۡیَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِیهَا فَفَسَقُوا۟ فِیهَا فَحَقَّ عَلَیۡهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنَـٰهَا تَدۡمِیرࣰا)[سورة الإسراء 16]#نطالب_بإغلاق_محلات_الخمور_فورا — إبراهيم الغماري (@ibrahim_abuarwa) August 8, 2021

كان بعضُ العرب لا يشربون الخمر قبل الإسلام،ويعتبروها من مذهبات المروءة.

فقد قيل لعدي ابن حاتم الطائي:مالك لا تشرب الخمر؟

قال:لا أشرب ما يَشربُ عقلي.

وقيل له:مالك لا تشرب النبيذ؟

قال:ما عاد الله أن أصبح حكيم قومي وأمسي سفيههم.#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا — محمد الهنائي (@mohamed12028) August 8, 2021

#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا

أركان الحكم اربعه

سلطه تشريعيه

سلطه قضائيه

سلطه دينيه

سلطه تنفيذيه

لابد من تناغم هذه المكونات مع بعض لتشكل وجه البلد المسلم المحافظ على دينه والمعتز بتراثه وقيمه.

لذلك نحن مع إغلاق دور الخمر والربا وجميع الموبقات. — خالد قطن. (@LDNvWz8mnxXHjwh) August 8, 2021

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون🤚🏼

#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا — حُسام♈️ (@hassoooom5) August 8, 2021

فساد الأمة يبدأ كذا



الغرب يشرد من الوصاخة و شي ناس تدور الوصاخة



متا بيعقل الناس#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا — AISHA J 🇴🇲💗🇵🇸 (@FuturegirlJ) August 8, 2021

تخيل سائق سكران .. ممكن يسوي حادث خطير صح؟ تخيل سائق طائرة سكران ! ..ممكن يسوي حادث أخطر صح! طيب تخيل طبيب يسوي لك عملية وهو سكران ! تحريم الخمر ما جاء عبث !!#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا — مــنذر الـيعربي (@alyaroby) August 8, 2021

يحق لنا بأن #نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا

للأسباب التي تعلمونها — علي الراشدي (@aliswheel) August 8, 2021

تجارة وشرب الخمور في القانون العُماني

وتسأل بعض المغردين عن نصوص القانون في سلطنة عُمان حول تجارة وشرب الخمور والتي جاء فيها:

تطرق قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني ذي الرقم (٧/٢٠١٨) في المواد (٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧) لأحكام حيازة وصنع وجلب الخمر وتهيئة محل للتعاطي بدون ترخيص، وأحكام شرب الخمر في مكان عام، وأحكام تحريض شخص أقل من (١٨) سنة على تعاطي الخمر.

فتناولت المادة (٢٨٥) عقوبة كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ أو أعد محلًا لتعاطي الخمر أو المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة بالسجن مدة لا تقل عن (٦) شهور ولا تزيد على (٣) سنوات، وبغرامة لا تقل عن(٣٠٠) ريال ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.

وتطرقت المادة (٢٨٦) إلى عقوبة كل من تعاطى خمرًا أو شرابًا مسكرًا في مكان عام، أو وجد في حالة سكر في مكان عام، وكل من أحدث شغبًا أو سبب إزعاجًا للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال، ولا تزيد على (٥٠٠) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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