إزالة دودتين طولهما 2 سم من جمجمة بريطانية بعد شعورها بألم غريب

أزال الأطباء اثنين من الديدان من فروة رأس امرأة بريطانية بعد أن شعرت بشيء يتحرك تحت جمجمتها.

وأصيبت المرأة التي لم يُذكر اسمها وهي في الخمسينيات من عمرها بهذه الحالة، بعد أن عادت إلى منزلها في المملكة المتحدة عقب رحلة إلى الأرجنتين.

وبعد أن شعرت بتوعك بسبب ألم في أذنها اليسرى، وتورم في الغدد الليمفاوية، قامت بزيارة الطبيب العام والذي أخبرها بإصابتها بخراجات وأعاطها مجموعة من المضادات الحيوية لعلاجها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ومع ذلك، نمت الخراجات في الحجم وتسببت في آلام شديدة، وكذلك تسرب سائل واضح عديم الرائحة.وأصيب الأطباء بالحيرة عندما جاءت اختبارات الدم التي أجرتها المريضة "طبيعية".

وتم إدخال المرأة إلى مستشفى تديره مؤسسة شافيلد التعليمية للمستشفيات التابعة لمؤسسة NHS بعد سبعة أسابيع من عودتها إلى المنزل.

وتم استخراج اثنين من الديدان طولهما حوالي 2 سم عن طريق استخدام الفازلين، لإفساد القناة المركزية لليرقات التي تتنفس من خلالها، مما يجبرهم نظريًا على الخروج إلى السطح .

وتمت إزالة واحدة فقط من هذه الديدان من خلال هذه الطريقة، بينما توفيت الأخرى وكان "يتعذر الوصول إليه"، فتم إزالتها تحت التخدير.

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