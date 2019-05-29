الناشطة السعودية فوز العتيبي ترد على الهجوم ضدها بسبب شروط زواجها السبعة

منشور 29 أيّار / مايو 2019 - 11:40
فوز العتيبي
فوز العتيبي

 

ردت الناشطة السعودية فوز العتيبي، على الهجوم الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها عن الشروط التي وضعتها أمام حبيبها للزواجه منه، والذي بدوره وافق عليها.

وكتبت فوز عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "الناس اللي فاهمة أن الحب يعني تكون مغفل وتكتفي بوعود الحب، الوعود ما تفيد إذا ما تم تدوينها كشروط".

وتابعت: "وصدقوني إذا كان الرجل واثق من حبه وصدق وعوده ما راح يتردد في توثيقها كشروط، لأنه واثق بنفسه إضافة إلى أنه يبي يحميك حتى من نفسه في حال لا سمح الله وعلى قولة المثل".

ثم عادت في تغريدة جديدة قالت فيها: "لكل اللي ينبشون في تغريداتي ترا أحمد عرفني من التويتر، ومتابع لي من قبل سنتين بكل مواقع التواصل ومفعل التنبيهات لي ويعرف أدق تفاصيلي".

وأردفت الناشطة السعودية: "يعني استريحوا وتمنوا لنا الخير مدري كيف تبون تفتنون بين اثنين توهم ما بعد قالوا بِسْم الله ومتحمسين جالسين يستعدون لزواجهم".

 

وكانت فوز قد كشفت عن الشروط التي وضعتها للزواج من الشخص الذي تقول إنها تحبه، وهي مبلغ الصداق 100 ألف ريال، وحصولها على خادمة خاصة، ومنزل مستقل بالرياض، وألا يؤذيها زوجها بالقول أو الفعل، وألا يتزوج عليها، واشترطت أنه في حالة أنه طلقها بدون رغبتها يعوّضها بمبلغ 500 ألف ريال، وآخرها ألا يمنعها من حقوقها النظامية.

وعلقت فوز بعد وضعها تلك الشروط، قائلة: "باركولي تم عقد قراني اليوم 27 / مايو على الرجل الذي أفسدني دلاله واللي كان دائما يحلف لي ما يرتاح باله لين يتوج هالحب بالزواج رغم المتاعب اللي واجهتنا الا اننا تمسكنا في بعضنا اكثر واستحقينا هالنهاية السعيدة، أنا فخورة في شريك حياتي أحمد الموسى".

وتسببت شروط فوز العتيبي في توجيه رواد السوشيال ميديا هجومًا شرسًا ضدها متهمين إياها بادعاء الحب وأنها "مادية"، من بينهم الإعلامية نصرة الحربي، التي علقت قائلة: "هذه الشروط كلها وهو مفسدك بالدلال والحب.. لو كان زواج غصب وش بتكتبين عليه شروط".

للمزيد من قسم أجدد خبرية:

 

كلمات دالة:فوز العتيبيالسعوديةناشطات

© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن