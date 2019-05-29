الناشطة السعودية فوز العتيبي ترد على الهجوم ضدها بسبب شروط زواجها السبعة

ردت الناشطة السعودية فوز العتيبي، على الهجوم الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها عن الشروط التي وضعتها أمام حبيبها للزواجه منه، والذي بدوره وافق عليها.

وكتبت فوز عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "الناس اللي فاهمة أن الحب يعني تكون مغفل وتكتفي بوعود الحب، الوعود ما تفيد إذا ما تم تدوينها كشروط".

وتابعت: "وصدقوني إذا كان الرجل واثق من حبه وصدق وعوده ما راح يتردد في توثيقها كشروط، لأنه واثق بنفسه إضافة إلى أنه يبي يحميك حتى من نفسه في حال لا سمح الله وعلى قولة المثل".

ثم عادت في تغريدة جديدة قالت فيها: "لكل اللي ينبشون في تغريداتي ترا أحمد عرفني من التويتر، ومتابع لي من قبل سنتين بكل مواقع التواصل ومفعل التنبيهات لي ويعرف أدق تفاصيلي".

وأردفت الناشطة السعودية: "يعني استريحوا وتمنوا لنا الخير مدري كيف تبون تفتنون بين اثنين توهم ما بعد قالوا بِسْم الله ومتحمسين جالسين يستعدون لزواجهم".

لكل اللي ينبشون في تغريداتي

ترا احمد عرفني من التويتر ومتابع لي من قبل سنتين بكل مواقع التواصل ومفعل التنبهات لي ويعرف ادق تفاصيلي يعني استريحوا و تمنوا لنا الخير مدري كيف تبون تفتنون بين اثنين توهم ما بعد قالوا بِسْم الله ومتحمسين جالسين يستعدون لزواجهم — فوز العتيبي (@zooztox) May 28, 2019

لناس اللي فاهمه ان الحب يعني تكون مغفل

وتكتفي بوعود الحب

الوعود ما تفيد اذا ما تم تدوينها كشروط وصدقوني اذا كان الرجل واثق من حبه وصدق وعود ماراح يتردد في توثيقها كشروط لانه واثق بنفسه إضافه الى انه يبي يحميك حتى من نفسه في حال لا سمح الله وعلى قولة المثل pic.twitter.com/rTI8af5GSY — فوز العتيبي (@zooztox) May 27, 2019

وكانت فوز قد كشفت عن الشروط التي وضعتها للزواج من الشخص الذي تقول إنها تحبه، وهي مبلغ الصداق 100 ألف ريال، وحصولها على خادمة خاصة، ومنزل مستقل بالرياض، وألا يؤذيها زوجها بالقول أو الفعل، وألا يتزوج عليها، واشترطت أنه في حالة أنه طلقها بدون رغبتها يعوّضها بمبلغ 500 ألف ريال، وآخرها ألا يمنعها من حقوقها النظامية.

وعلقت فوز بعد وضعها تلك الشروط، قائلة: "باركولي تم عقد قراني اليوم 27 / مايو على الرجل الذي أفسدني دلاله واللي كان دائما يحلف لي ما يرتاح باله لين يتوج هالحب بالزواج رغم المتاعب اللي واجهتنا الا اننا تمسكنا في بعضنا اكثر واستحقينا هالنهاية السعيدة، أنا فخورة في شريك حياتي أحمد الموسى".

وتسببت شروط فوز العتيبي في توجيه رواد السوشيال ميديا هجومًا شرسًا ضدها متهمين إياها بادعاء الحب وأنها "مادية"، من بينهم الإعلامية نصرة الحربي، التي علقت قائلة: "هذه الشروط كلها وهو مفسدك بالدلال والحب.. لو كان زواج غصب وش بتكتبين عليه شروط".

للمزيد من قسم أجدد خبرية: