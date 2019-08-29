إزالة كلمة "عذارء" من وثائق زواج المسلمين يفجر موجة جدل في بنغلاديش

أثارت المحكمة العليا في بنغلادش جدلًا عارمًا بعد إصادرها قرارًا يقضي بسحب كلمة "عذراء" من وثائق الزواج الممنوحة للمسلمين في البلاد.

وفي القوانين التي ترعى الزيجات الإسلامية في بنغلادش، يتعين على الفتيات المقبلات على الزواج اختيار خانة من بين 3 على وثيقة الزواج وهي "كوماري" (عذراء) أو أرملة أو مطلّقة.

وقال المدعي العام المساعد أميت تالوكدر أن القرار الجديد ينص على سحب كلمة "عذراء" واستبدالها بعبارة "غير متزوجة"، بالإضافة الى إدراج خيارات "غير متزوج أو أرمل أو مطلق" للرجال المقبلين على الزواج على الوثائق الرسمية.

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وقد وصف القرار الجديد بأنه "مهم" من جانب المنظمات التي كافحت من أجل إسقاط هذا الإجراء الذي ينطوي على "إذلال وتمييز".

وأشارت هذه المنظمات الى أن القوانين القديمة تشكل انتهاكًا لخصوصية هؤلاء الفتيات، وأن إرغام الفتيات على التصريح عما إذا كن بكارى أم لا عبر وثائق الزواج، وهو تدبير معتمد منذ العام 1961، أمر ينطوي على "إذلال وتمييز".

ونجح محامو المنظمات الحقوقية التي رفعت الدعوى القضائية في عام 2014 في إثبات أن عقود الزواج تسيء وتنتهك خصوصية المرأة.

ومن المتوقع أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في غضون بضعة أشهر عندما يُنشر رسميًا حكم المحكمة الكامل.

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