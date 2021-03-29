إسراء عماد.. طعنها زوجها وشوه وجهها ثم أخفى جثتها بتحريض من والدته (صور مروعة)

تصدر اسم "إسراء عماد" قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث "غوغل" في مصر بعد تداول أنباء عن تعرضها للتعنيف من قبل زوجها الذي بطعنها عدة طعنات حتى الموت بتحريض من والدته.

القصة بدأت حين كتبت فتاة من خلال حسابها الشخصي علي موقع "فيسبوك" والذي يحمل اسم "Bela Bela"، أنها واحدة من العاملين داخل مستشفى المنصورة الدولي، وأن الفتاة "إسراء عماد"، وعمرها 18 عامًا، تعرضت إلي إصابات خطيرة نتيجة الاعتداء عليها من قبل زوجها، نتيجة خلافات بينهما، وتم نقلها للمستشفى، وخرجت جثتها دون علم أحد.

واستكملت الفتاة أن إسراء عندها طفل يدعى مالك، ونشبت بينها وبين أهل زوجها خلافات في الأيام الماضية، من طرف والدة زوجها وشقيقه وخطيبة شقيقه من جهة أخرى، نتيجة الخلاف على سيارة أجرة، قيل أن أم الزوج اشترتها له بينما هو قام بكتابتها لزوجته.

وتصدر وسم "#حق_اسراء_عماد" قائمة "تريند" على "تويتر" الذين طالبوا السلطات الأمنية التحقيق في القضة وكشف ملابساتها ومعاقبة الجاني.

بنت عندها 18 سنة تفقد حياتها

ومستقبلها وأحلامها ليييه؟

عشان إحنا عايشين ف غابة بجد

ماتت بسبب جوزها وأخوه وأمه اللي ميعرفوش ربنا ، واللي هينتقم منهم

على كل حاجة عملوها

هو جوزها كان عارف معنى جملة

"على سنة الله ورسوله"

اللي قالها في كتب الكتاب !! #ادعولها_بالرحمة .#حق_اسراء_عماد pic.twitter.com/OOmEJi2YmH — 🐺🖤 Noor Magdy 🖤🐺 (@Acc_mego1) March 29, 2021

بقولك ايه فكك من شغل النسوية السعوديه دا متجيش تعملي هنا افهمي قبل ما تتكلمي دا أم الكلب اللي قتلها السبب و المحرض ست بلاش تخليها قضية عنف ضد المرأة ما تقرفناش

ربنا ينتقم منهم كلهم و حقها مش هيضيع

وإن شاءالله كلهم هيتحاسبو بما فيهم حماتها

ربنا يرحمها ويغفر لها #حق_اسراء_عماد — Mostafa AL Dapoody (@Mostafa18534346) March 29, 2021

حسبي الله ونعم الوكيل فابن الوسخة اللي عمل فالبنت دي كدا، وحسبي الله فالدولة اللي مش بتحمي الغلابة، أنا لو جيرانا دول كنت قتلت ابن الوسخة دا والله يلعن أمه الوسخة اللي زيه، أنتم مش بشر ومش حيوانات حتي أنتم مجرمين، يا رب إحنا تعبنا، يا رب انتقم أنت العدل. #حق_اسراء_عماد — عبدالرحيم محمدين (@Dr_AbdELrahem) March 29, 2021

عندما لا يطبق شرع الله و ينتشر الفساد ، عندما تموت القلوب و تتحجر ، ستجد اشباه الرجل الذى تعدى على زوجته لأجل ارضاء امه، ستجد من يخاف الناس و لا يخاف الله ، ستجد كل ما هو قبيح ك قلوبهم حسبنا الله ونعم الوكيل..

#حق_اسراء_عماد pic.twitter.com/G32aW6YGcd — 3moor😍 (@Gm_3moor) March 29, 2021

ماليش في الهاشتاجات ولا بحب أشارك ..

لكن شايف صور مرعبه بمعنى الكلمه ، بنت متقطعه حرفياً .. وماتت



أياً كانت الظروف او القصه او اي شئ ، اي شئ ..!

الحيوان اللي عمل كدا يتحكم عليه بالإعدام فوراً ، بدون قضيه ..



ايه التخلف اللي الناس وصلتله دا ، فيه ايه يا كلاب #حق_اسراء_عماد — mohamed (@aboyosry861) March 29, 2021

مدير مستشفى المنصورة الدولي

من جهته نفى مدير مستشفى المنصورة الدولي الدكتور أحمد حشيش ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخول حالة تدعى "إسراء عماد" إلي مستشفى المنصورة الدولي.

وقال الدكتور حشيش أن سجلات الدخول والخروج وقائمة أسماء الموتى الخاصة بثلاجة المستشفى أيضًا ليس من ضمنها ذلك الاسم، وليس هناك طبيبة تدعى "بيرلين عماد".

وأوضح الدكتور حشيش إن دخول أي حالة مصابة لابد من أ ن تسجل في قوائم حالات الطوارئ التي دخلت المستشفى وليس من المنطقي أن تخرج جثة من المستشفى دون علم وزارة العدل و النيابة العامة حتى تتم الإجراءات الخاصة بدفنها وتشريحها.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول قضية اسراء عماد حتى هذه اللحظة.

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