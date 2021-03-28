السفينة الجانحة وقطار سوهاج وسلسلة الحرائق.. مصريون يربطون الحوادث المأساوية بـ"لعنة الفراعنة"

خيمت حالة ممزوجة بمشاعر الصدمة والحزن والهلع والارتباك على الشارع المصري منذ أيام بعد وقوع 5 حوادث مأساوية راح ضحيتها عشرات الأرواح.

فبعد جنوح سفينة شحن في قناة السويس يوم الثلاثاء الماضي، توفي الجمعة 32 شخصًا وأصيب 100 آخرين في حادثة اصطدام قطارين في الصعيد، وبعدها بيوم توفي ثمانية أشخاص جراء انهار مبنى سكني مكون من 9 طوابق بجسر السويس في القاهرة.

وبعدها بساعات شب حريق هائل في عدد من الأكشاك بمنطقه نفق عرابي للمشاة بمدينه الزقازيق دون وقوع خسائر بشرية، وفي نفس الوقت نشب حريق في تشوينات بجوار مصنع ورق وكرتون على مساحة 600 متر بمنطقة العاشر من رمضان، وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة علي الحريق دون إصابات.

هل مصر بتتعرض فعلاً لـ #لعنة_الفراعنة بسبب نقل المومياوات في موكب عالمي إلى مثوى أخر؟

البعض ربط حوادث قناة السويس والقطار وسلسلة الحرائق والوفيات بلعنة المومياوات، وتحديداً المومياء الصارخة المعذبة في الجحيم من آلاف السنين..

في الثريد ده حقيقة الموضوع👇 pic.twitter.com/xgwcvMCDrQ — Abdel عبد القادر سعيد (@abdelkadr_saeid) March 27, 2021

- الواحد مش عارف سبب الكوارث اللي عمالة تحصل ديه..!#لعنة_الفراعنه pic.twitter.com/DbpwfyqEI6 — Leela ♥️🌙♓ (@Leela47374831) March 27, 2021

وزعم عدد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تفسير الحوادث المأساوية المتلاحقة التي شهدتها مصر خلال الأيام القليلة الماضية، إنها ناتجة "لعنة الفراعنة" حيث من المقرر أن تشهد القاهرة موكبًا ضخمًا في 3 أبريل، يشارك فيه عدد من الفنانين، بهدف نقل 22 مومياء لملوك وأمراء مصر القدماء، إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط في القاهرة.

(سيضرب الموت بجناحيه السامّين كل من يعكر صفو الملك)

العبارة المنقوشة على مقبرة توت عنخ آمون ⚰️💀.

بلاش تنقلوا المومياوات الفرعونية من مكانها افضل .

القصيدة باينة من اولها.😕#لعنة_الفراعنة

#نقل_المومياوات pic.twitter.com/uyjLOiGWtM — Eslam Abd El-Wahab (@Eslam_hassan14) March 27, 2021

الا بيحصل في البلد من امبارح دا مش طبيعي حاسه اننا عايشين في مسلسل ما وراء الطبيعة #نقل_المومياوات #لعنة_الفراعنه pic.twitter.com/9GRG1h3Zkc — Łööź🌸 (@emanelnady1777) March 27, 2021

وزير الآثار المصري السابق يرفض الربط بين الحوادث بـ"لعنة الفارعنة"

رفض وزير الآثار المصري السابق، زاهي حواس، الربط بين الحوادث المأساوية التي شهدتها مصر، خلال الأيام والساعات الماضية، بما سماه مغردون "لعنة الفراعنة".

وأرجع حواس سبب ربط البعض بين جثث الفراعنة ووفاة بعض مكتشفي مقابر هؤلاء الملوك، إلى أن الجثث المخزنة تصدر جراثيم سامة بسبب تخزينها لمدد تصل إلى 3 آلاف عام، مما أدت إلى وفاة بعضهم.

وتابع قائلًا إن وقوع هذه الحوادث هو مجرد "قضاء وقدر، ولا يوجد صلة بينها وبين المومياوات على الإطلاق.

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