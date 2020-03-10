إصابة موظف "ناسا" بـ"كورونا".. هل يصل الفايروس الى الفضاء أيضًا؟

أعلنت وكالة "ناسا" لعلوم الفضاء الأمريكية إصابة أحد موظفيها بفايروس "كورونا المُستجد" الأمر الذي دفعهم الى إرسال كافة موظفيهم الى الحجر الصحي المنزلي.

وكشفت "ناسا" بأنها أغلقت مركز أبحاث "أميس" التابع لها على الفور، وألزمت موظفيه بالعمل من المنزل حتى إشعار آخر".

وأوضحت "ناسا" أن بالنسبة للموظفين الذين لا يمتلكون المرافق المناسبة في منازلهم أو يعملون في المعامل أو المنشآت الأخرى التي تتطلب الوصول إلى المعدات التقنيةـ سوف يتلقون المزيد من المعلومات حول ما يجب القيام به.

وأشارت "ناسا" أن الموظف المصاب بـ"كورونا" تم اكتشاف إيجابية فحصه، الأحد 8 مارس/ آذار الجاري.

وكانت شركات أمريكية دعت موظفيها للعمل من المنزل، خوفًا من إصابتهم بفيروس "كورونا"، مثل "تويتر" و"آبل" و"أمازون".

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يذكر أن مركز "أميس" للأبحاث (Ames Research Center) هو أحد مراكز الأبحاث التابعة لناسا يتواجد في مطار موفيت الفيدرالي الذي يتواجد في وادي السيليكون في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، كان هذا المركز هو ثاني مختبر تابع إلى اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية، تم إفتتاحه في سنة 1939.

وفي سنة 1958 قامت "ناسا" بتسميته بأميس نسبةً إلى العالم جوزيف سويتمان أميس، حسب ما أعلنت ناسا ذكرت أن حوالي 2300 باحث عملوا في المركز وأن ميزانيته حوالي 860 مليون دولار أمريكي.

روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تعاملوا مع الخبر بسخرية متسائلين عن إمكانية وصول الفايروس المميت الى الفضائيين؟

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