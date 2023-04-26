إطلاق أول باربي مصابة بمتلازمة داون

البوابة - قدمت شركة ماتيل - Mattel، المصنعة للألعاب، أول دمية باربي - Barbie على الإطلاق بمتلازمة داون، في محاولةٍ منها لمساعدة المزيد من الأطفال في العثور على لعبة تمثلهم.

وكشفت شركة ماتيل عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" بأن الدمية الجديدة صُممت بالشراكة مع الجمعية الوطنية لمتلازمة داون (NDSSorg) للتأكد من أنها تمثل بدقة شخصًا مصابًا بمتلازمة داون.

وأعربت الشركة عن أملها في أن تواصل دمية باربي في منح المزيد من الأطفال الفرصة لرؤية أنفسهم من خلال دمية باربي الشهيرة، وتعكس العالم الذي يرونه من حولهم بشكل أفضل، وتعزيز الشعور بالشمولية والإندماج مع باقي الأطفال في كل مكان.

وذكرت بأن إرشادات الجمعية الوطنية لمتلازمة داون (NDSSorg) وخبراتها الواقعية ساهمت بشكلٍ كبير في عملية التصميم من البداية إلى النهاية، بما في ذلك نحت الدمية والملابس والإكسسوارات والتغليف.

ترحيب بدمية باربي الجديدة

قال كاندي بيكارد، الرئيس والمدير التنفيذي الجمعية الوطنية لمتلازمة داون: "تعد دمية باربي بمثابة تذكير بأنه لا ينبغي لنا أبدًا التقليل من قوة التمثيل، إنها خطوة كبيرة إلى الأمام للإدماج ولحظة نحتفل بها".

كما رحبت المؤسسات الخيرية حول العالم بهذه الخطوة، إذ قالت كارول بويز، الرئيسة التنفيذية لجمعية متلازمة داون في المملكة المتحدة: "سيتمكن الأطفال في مجتمعنا من اللعب بدمية تمثلهم".

من جهتها، أعربت إيلي غولدشتاين، عارضة أزياء بريطانية بمتلازمة داون والتي ظهرت في حملة مع باربي الجديدة، عن سعادتها لرؤية الدمية الجديدة، وقالت: "التنوع مهم بالنسبة لي لأن الناس بحاجة لرؤية المزيد من الأشخاص مثلي هناك في العالم وألا يختبئوا بعيدًا”.

دمية باربي بمتلازمة داون

تتميز دمية باربي الجديدة بإتقان ملامح أطفال متلازمة داون الإضافي والمتمثلة بالجذع الأطول والأرجل الأقصر والوجه المستدير والأذنين الصغيرتين والأنف المسطح والعينين اللوزيتين المائلتين.

وترتدي الدمية مقوِّم قدم وردي اللون يتناسب مع ملابسها وحذاء رياضي بسحاب لتمثيل الأطفال الذين يستخدمون أجهزة تقويم لدعم أقدامهم وكاحليهم.

أما أزياء الدمية الجديدة، فقد ارتدت فستان بأكمام منتفخة مع فراشات وألوان الأصفر والأزرق وهي رموز وألوان مرتبطة بالوعي بمتلازمة داون، كما ترتدي عقدًا ورديًا متدليًا بثلاث شارات متجهة لأعلى تمثل النسخ الثلاث من الكروموسوم الحادي والعشرين، المادة الوراثية التي تسبب الخصائص المرتبطة بمتلازمة داون.

شراء دمية باربي بمتلازمة داون

سيبدأ الطلب المسبق على دمية باربي بمتلازمة داون اعتبارًا من يوم الثلاثاء من متجر الألعاب Smyths، وهي جزء من مجموعة أزياء باربي، التي تم إطلاقها في عام 2022 والتي تضم دمية بساق صناعية، وأخرى تستخدم كرسيًا متحركًا.

وصفت شركة Mattel هذه المجموعة بأنها "خط الدمى الأكثر تنوعًا وشمولاً، فهي تقدم مجموعة متنوعة من ألوان البشرة وألوان العيون وألوان الشعر والقوام وأنواع الجسم والإعاقات والأزياء ، لإلهام المزيد من القصص".

كما أطلقت شركة Mattel في السنوات الأخيرة دم مستوحاة من النساء دخلن التاريخ بإنجازاتهن العظيمة، ففي عام 2017، أصدرت دمية ترتدي الحجاب، على غرار ابتهاج محمد، أول مبارزة أمريكية تفوز بميدالية أولمبية بالحجاب.