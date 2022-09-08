إطلاق هوية موسم الرياض 2022

بدأت تفاصيل وملامح موسم الرياض 2022 – 2023 تتكشف شيئا فشيئًا حاملًا في جعبته الكثير من المفاجآت والفعاليات الترفيهية والعروض الفنية والرياضية والثقافية والمسرحية والموسيقية التي ينتظرها الشعب السعودي على أحر من الجمر.

ومع نجاح النسختين الأولى والثانية من موسم الرياض، يتطلع الجمهور لإمضاء أمتع الأوقات ضمن الفعاليات الترفيهية لموسم الرياض بنسخته الثالثة الذي يُعد أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط.

وفي قلب العاصمة السعودية الرياض، ستقام العديد من فعاليات موسم الرياض 2022 وستتحول الكثير من أحيائها إلى مناطق جذب مثيرة بفعالياتٍ ترفيهيةٍ عالمية المستوى وستصبح الوجهة الترفيهية الأولى في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والعالم.

هوية موسم الرياض

أطلق معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، في الثامن من أيلول 2022 هوية موسم الرياض 2022، والذي سيتضمن مناطق وفعاليات جديدة، والكشف عن مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.

وجاءت هوية الموسم الجديد بشعار فوق الخيال، لتتوافق مع التوسع الكبير للفعاليات قياسًا بالموسمين السابقين.

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تفاصيل موسم الرياض 2022

بدأ المستشار تركي آل شيخ تشويق جمهوره ومتابعيه حول تفاصيل موسم الرياض 2022.

وقال آل شيخ أن التفاصيل المتعلقة بالموسم الثالث سيتم الكشف عنها لاحقًا.

ومن المتوقع أن تقدم النسخة الثالثة من موسم الرياض 2022 مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، بوصف الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار.

وأكد آل شيخ أن موسم الرياض يساهم في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

فعاليات موسم الرياض 2022

من المقرر أن يتضمن موسم الرياض، بنسخته الثالثة، أحداثًا "ستبهر العالم" ببرنامج موسع يضم مئات الأحداث الترفيهية التي تغطي كل شيء من الموسيقى والفنون والمسرح والطعام والرياضية وغيرها الكثير.

كما سيحظى عشاق الموسيقى في فعاليات موسم الرياض 2022 - 2023 لوليمة ضخمة من الحفلات مع العديد من الفنانين في العالم العربي والغربي.

وعندما يتعلق الأمر بالمسرح، تقدم فعاليات موسم الرياض العديد من المسرحيات العربية بالإضافة إلى الكثير من المسرحيات لشركات عالمية والعديد من الفعاليات الترفيهية والتي تقام في منطقة المربع ومنطقة ونور وندرلاند، وصحاري مدينة الرياض ومنطقة السفاري.

موعد فعاليات موسم الرياض 2022

لم يتم تحديد موعد فعاليات موسم الرياض حتى هذه اللحظة.

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