تذاكر مهرجان العودة الى الرياض : الأسعار - طريقة الحجز

بدأت العاصمة السعودية الرياض باستقبال ضيوفها وزوّارها الذين أتوا من كافة أنحاء المملكة لحضور فعاليات مهرجان العودة الى الرياض الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الثلاثاء 23 أغسطس 2022.

وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، سيشهد المهرجان العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية خاصة وأنه يتزامن مع العودة للمدارس واقتراب بدء العام الدراسي 2022-2023.

فعاليات مهرجان العودة الى الرياض

وكشفت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الجهة المنظمة للحدث الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة، أن المهرجان يتضمن 6 تجارب ترفيهية وتعليمية تجمع بين التسلية والمعرفة تناسب جميع الفئات العمرية.

كما تصاحب فعاليات المهرجان مناطق خاصة بالمطاعم، والمقاهي، وقسم للمتاجر والتسوق والألعاب.

تذاكر موسم جدة 2022 : طريقة الحجز - أبرز الفعاليات

تجارب مهرجان العودة الى الرياض

يتكون المهرجان من 6 تجارب ومسرحيتين و3 مناطق ترفيهية تغطي اهتمامات جميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تجارب تناسب الطفل.

ولم ينسَ المهرجان توفير فعاليات ترفيهية تناسب الكبار مع مجموعة من العروض المسرحية الملائمة للعائلة والأطفال.

عروض مهرجان العودة الى الرياض

مسرحية السيرك بمسرح محمد العلي

حفل الفنانة رشا رزق

عرض ديزني على الجليد

عرض جامعة المشاغبين المسرحيين الذي يقام لأول مرة

تجربة أبطال النينجا

تجربة العلوم

تجربة الفضاء

تجربة اللغات والفنون

تجربة النينجا

تجربة المهن

مسارات مهرجان العودة الى الرياض

يتضمن المهرجان مجموعة من التجارب التي تساعد الأطفال في التعرف على توجهاتهم المستقبلية، ومنها:

مسار الهندسة المعمارية

استوديو الموضة

المحور الإعلامي

مواعيد مهرجان العودة الى الرياض

يبدأ المهرجان باستقبال زواره طوال الفترة ما بين 23 أغسطس 2022 - الاثنين، 05 سبتمبر 2022.

الأحد-الخميس: يفتح المهرجان أبوابه للزوار والضيوف بدءاً من الساعة 06:00 مساء، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع.

يفتح المهرجان أبوابه للزوار والضيوف بدءاً من الساعة 06:00 مساء، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع. الجمعة – السبت: يفتح المهرجان أبوابه للزوار والضيوف من 06:00 مساء إلى 01:00 صباحًا .

تفاصيل مهرجان العودة الى الرياض

التاريخ: الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - الاثنين، 05 سبتمبر 2022

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - الاثنين، 05 سبتمبر 2022 الوقت: 6 مساءً - ١٢ صباحًا

6 مساءً - ١٢ صباحًا المدينة: الرياض

الرياض المكان: بجانب بوليفارد رياض سيتي

موقع مهرجان العودة الى الرياض

أسعار تذاكر مهرجان العودة الى الرياض

نوع التذكرة سعر التذكرة تذكرة الدخول 20 ريال سعودي

*السعر شامل الضريبة

*دخول مجاني للأطفال تحت 5 سنوات.

تذاكر مهرجان العودة الى الرياض

يمكن الحصول على التذاكر من خلال موقع تيكيت ميكس

طريقة حجز تذاكر مهرجان العودة إلى الرياض

التوجه نحو الموقع الرسمي لتيكيت ميكس

اختيار فعالية المهرجان.

اختيار تسجيل الدخول أو إتمام عملية إنشاء حساب جديد

تحديد يوم وموعد حضور الفعالية من خلال الروزنامة المرفقة بالفعالية

اختيار نوع التذكرة والعدد المطلوب منها ثم انقر على زر "اشترٍ التذكرة"

يظهر الموقع كافة التفاصيل المتعلقة بتذكرتك (الموعد، التاريخ، المكان، مجموع الأسعار)، تحقق منها ثم انقر على زر "واصل".

تحديد طريقة دفع التذكرة.

ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء

يقدم عرض ديزني على الجليد فرصة لمشاهدة رحلة مثيرة وممتعة على الجليد للكبار والصغار تشمل أشهر قصص ديزني المليئة بالمغامرات البطولية، كمغامرة في أعالي البحار ومجموعة حكاية لعبة والفعاليات الخيالية المختلفة.

ويتيح عرض "ديزني على الجليد - Disney on ice" لمشاهديه فرصة الاستمتاع بوقتهم من خلال القصص المثيرة المتنوعة والاستعراضات الرياضية والترفيهية الممتعة والتي تتميز بها عروض ديزني.

تذاكر ديزني على الجليد في بوليفارد الرياض: الأسعار - طريقة الحجز

تذاكر ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء

التاريخ: الخميس، 25 أغسطس 2022 - الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

الخميس، 25 أغسطس 2022 - الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 الوقت: العرض الأول: 4:00 مساء - العرض الثاني: 8:00 مساء

العرض الأول: 4:00 مساء - العرض الثاني: 8:00 مساء المدينة: الرياض

الرياض المكان: بوليفارد رياض سيتي-ارينا

أسعار تذاكر عرض ديزني على الجليد

نوع التذكرة سعر التذكرة GOLD 95 ريال سعودي PLATINUM 185 ريال سعودي SILVER 50 ريال سعودي VIP 450 ريال سعودي

موقع عرض ديزني على الجليد

العودة الى المدارس

بدأت أكثر من 33,500 مدرسة في المملكة العربية السعودية استعداداتها لاستقبال أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة يوم الأحد المقبل، 28 أغسطس 2022، ليبدؤوا عامهم الدراسي الجديد.