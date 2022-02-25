السعوديات يتحولن إلى عارضات أزياء في كأس السعودية للخيل 2022 (صور)

شهدت العاصمة السعودية الرياض انطلاق سباق كأس السعودية للخيل 2022 في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية حيث ستتنافس جياد من 16 دولة على مدى اليومين المقبلين.

ويُعد كأس السعودية للخيل 2022 من أهم الفعاليات التي تقام في السعودية لما تتضمنه من منافسات حامية الوطيس بين 13 جوادًا من بريطانيا، و13 جوادًا من الإمارات، و12 جوادًا من اليابان، و11 جوادًا من فرنسا، و9 جياد من أمريكا، و6 جياد من قطر، و5 جياد من آيرلندا، و5 جياد من البحرين، وجوادان من الأرجنتين، وجوادان من إسبانيا، وجواد من ألمانيا، وجواد من اليونان.

ولا تقتصر فعاليات سباق كأس السعودية على الجانب الرياضي، بل تحول إلى حدثٍ ثقافي ترفهي بامتياز حتى عالم الموضة له زاوية خاصة فيه، وأدت التجربتان السابقتان إلى جعل هذا الحدث حلم كل مدرب وفارس للمشاركة فيه.

ويترقب متابعو هذا الحدث العالمي كل عام ليس فقط بسبب قيمة الجوائز التي بلغت35.1 مليون دولار أمريكي، بل بسبب مشاهدة أجمل الاطلالات بالأزياء التراثية التي عودتنا النجمات ومدونات الجمال والموضة ارتدائها في هذه المناسبة المهمة.

السعوديات يتألقن في كأس السعودية للخيل

وشهد اليوم الأول من السباق حضورًا أنيقًا للزوار الذين تألقوا بالأزياء التراثية السعودية التقليدية سواء للرجال أو للنساء والتي تعبر عن فخرهم واعتزازهم بالهوية السعودية.

وشهدت منصات ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية تنوعًا ملحوظًا بالتصاميم والأزياء التي عكست جمال التراث من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

وتحوّلت منصات الميدان إلى لوحة من الأزياء التراثية التقليدية التي وثقتها صور انتشرت في السعودية ودول العالم إذ حملت معظم الأزياء توقيع مصممات سعوديات ومصممين وعلامات تجارية سعودية مختصة بالأزياء.

الأمير بندر بن خالد الفيصل

كما خطف الأمير بندر بن خالد الفيصل، مستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، ومجلس إدارة نادي سباقات الخيل، بإطلالته الأنيقة في ميدان السباق العالمي.

وتألق الأمير الابن الأكبر من أبناء الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود بـ"الدقلة" السعودية التقليدية باللون الفضي.

الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود

كما نشرت الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود لمحة بسيطة من إطلالتها في كأس السعودية 2022.

ونشرت عبر خاصية "القصص" على حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، نشرت الأميرة الجوهرة صورة ليدها المزينة بقفاز من الدانتيل الأسود مع خاتم ألماسي فاخر، وسوار يحمل شعار المملكة العربية السعودية (سيفين ونخلة).

يذكر أن والدة الأميرة الجوهرة هي الأميرة ماجدة تركي خالد أحمد السديري، لها خمسة أشقاء من الأب وهم الأمير الوليد، والأمير خالد، والأمير تركي، والأميرة ريما، والأميرة سارة، والأميرة نورة، وسبعة أشقاء من أب وأم وهم الأمير عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن، والأمير منصور، والأمير محمد، والأمير مشهور، والأميرة هبة، والأميرة مها.

الفعاليات الثقافية في كأس السعودية للخيل 2022

ولا تقتصر فعاليات كأس السعودية للخيل 2022 على الجانب الرياضي والفروسي فقط، بل تتضمن نشاطات ثقافية بارزة انطلاقًا من ارتباط الخيول العربية الأصيلة في ذاكرة السعوديين كرمزٍ ثقافي، منذ ظهورها على النقوش الحضارية الممتدة بامتداد الجزيرة العربية، وحضورها في الفنون التشكيلية، وفي أبيات الشِعر التي تُخلد صفاتها وأفعالها.

وانطلاقًا من العلاقة الفريدة بين الخيل والثقافة العربية، أعلنت وزارة الثقافة السعودية عن مشاركتها في كأس السعودية 2022 من خلال برنامج ثقافي منوّع من ضيافةٍ شهيةٍ وأزياءٍ بديعةٍ وألحانٍ وطنيةٍ تتناغم مع لحظات السباق المختلفة.

100 براند سعودي في كأس السعودية للخيل 2022

أعلنت هيئة الأزياء السعودية، التابعة لوزارة الثقافة السعودية، عن مشاركتها في كأس السعودية للخيل 2022 من خلال برنامج "100 براند سعودي" الذي يدعم أعمال لـ 100 من المصممين والمصممات والعلامات التجارية السعودية الفاخرة في عالم الموضة والأزياء، لتقديم منتجات سعودية ذات معايير تنافسية عالمية.

وفي النسخة الثالثة من كأس السعودية للخيل، سنشهد مشاركة:

أكثر من 50 مصمّمًا عالميًا

7 مصممين وعلامات سعودية

حضور المخرجة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية فريدة خلفة Farida Khelfa

حضور العارضة الإيطالية من أصل تونسي عفاف جنيفان Afef Jnifen

حضور مصمّم الأزياء الأميركي العالمي برابال غورونغ Prabal Gurung

دليل أزياء تعكس التراث السعودي

نشر الموقع الرسمي لـ كأس السعودية للخيل 2022 دليل الأزياء النسائية المعتمد في هذه المناسبة والذي حدّدته خبيرة الأزياء التراثية الدكتورة ليلى باسم بالعناصر التالية: