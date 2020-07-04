إعتقال المغتصب أحمد بسام زكي الذي إعتدى على 100 فتاة وطفل بعمر الـ 15..القصة كاملة!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بتصدر هاشتاق #المغتصب_أحمد_بسام_زكي التريند في مصر ضمن تفاعل كبير من نجوم الوطن العربي ورواد السوشال ميديا وخاصةً الفتيات اللواتي نجحن في كسر حاجز الصمت.

وفي التفاصيل، شاب مصري يبلغ من العمر عشرين عاماً كان قد إعتدى على 100 فتاة وطفل بعمر الـ 15 سنة خلال سنواته الأخيرة، إذ انه كان يوهم الضحية أنه واقع في حبها أو أنه يريدها من أجل العمل ويستدرجها لمكان فارغ وفي معظم الحالات كان المكان الفارغ منزله ليقوم بفعلته الدنيئة هناك والتي لا تمت للإنسانية بصلة.

الشاب كان يدرس في الجامعة الأمريكية_مصر، ولم يعلم أحد حقيقته إلا خلال هذه الأيام الحالية أي بعد سنتين من تخرجه. أحمد كان يهدد الفتيات بصور و فيديوهات أو أي شيء يمكنه من السيطرة عليهن مقابل أن يتم تنفيذ مطلبه الجنسيه، ومن بين الضحايا كان طفل بعمر الـ 15 وبدأ الأمر بطلب صداقة عبر تطبيق فيس بوك ووصل إلى الإغتصاب والتسبب برعب حقيقي للطفل حتى بعد سنوات.

إحدى الضحايا وقد أصبحت من الشخصيات العامة الآن أكدت أنه تسبب بأذى جسدي لها من الإغتصاب دفعها لمراجعة المستشفيات لمدة سنتين ومغادرة موطنها الأصلي مصر والذهاب إلى بيروت.

الشاب المصري تم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن في مصر، إلا أن الموضوع لم ينتهي بعد إذ يجب على الفتيات أن يقمن بتقديم شكوى رسمية بحقه حتى ينال عقابه كما أن بعض المصادر أفادت أن أول فتاة باشرت بالتحدث عن ما حدث معها وصلها تهديدات من قبل أهل المغتصب برفع دعاوى قضائية بتهمة التشهير وهو ما أرعب نوعاً ما باقي الفتيات.

المشاهير بدورهم تفاعلوا من الخبر بشكل كبير ومن بينهم المخرج والكاتب "عمرو سلامة" الذي غرد بـ "الملفت في قصة الشاب المغتصب والمتحرش بـ ١٥٠ بنت إنه هددهم بفضحهم لأهاليهم لو ماوافقوش على طلباته الجنسية، وديه بالمناسبة حالة شائعة جدا. خوف بنتكم منكم ممكن يدفعها أن تذعن لاغتصابها.حبوا بناتكم حب غير مشروط، إرهابكم ده مش بيحميهم، بالعكس بيجعلكم كأهالي شركاء في جريمة اغتصابهم".

الملفت في قصة الشاب المغتصب والمتحرش بـ ١٥٠ بنت إنه هددهم بفضحهم لأهاليهم لو ماوافقوش على طلباته الجنسية، وديه بالمناسبة حالة شائعة جدا.



خوف بنتكم منكم ممكن يدفعها أن تذعن لاغتصابها.



حبوا بناتكم حب غير مشروط، إرهابكم ده مش بيحميهم، بالعكس بيجعلكم كأهالي شركاء في جريمة اغتصابهم. — Amr Salama (@amrmsalama) July 3, 2020

كما أن الممثلة "رانيا يوسف" غردت عبر حسابها بـ "نعم تعرضت للتحرش

كلمه تعاني منها كل امرأه من سنوات طويله وحتي هذه اللحظه نعاني منها وكانه شبح يطاردنا في كل مكان. حادثه الشاب الذي تحرش باكثر من فتاه ليست فرديه بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الاقوي وهذا غير صحيح!"

رانيا تابعت بـ "اطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه".

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اطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا.



ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه.#المتحرش_احمد_بسام_ذكي — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 4, 2020

الممثلة المصرية "سلمى أبو ضيف" أطلت بفيديو عبر حسابها في إنستجرام وطالبت جميع الفتيات بعدم إلتزام الصمت أمام أي تحرش يتعرضن له لأن الصمت سيجعل المشكلة أكبر ويسمح للمتحرش بالتمادي أكثر.