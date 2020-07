إعتقال المغتصب أحمد بسام زكي الذي إعتدى على 100 فتاة وطفل بعمر الـ 15..القصة كاملة!

There is so much anger inside of me, feeling unsafe, feeling harassed. Please speak up speak up speak up 🙏🏻 I want to feel safe in my own skin. I want to feel safe. دور الاهالي انها تخلق حالة ثقة و امان بين ولادها انهم يحكوا و ميخافوش، لانكم مصدر الامان ليهم الاول .. إتكلمي ماتخافيش #إتكلمي_متخافيش#imnotanobject

A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) on Jul 4, 2020 at 3:15am PDT