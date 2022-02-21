إعلان زين يثير غضب كويتيين بمشهد "اليوغا" .. وانقسام عارم على "تويتر"

أثار إعلان شركة "زين" للاتصالات، الصادر بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، جدلًا كبيرًا وغضبًا في البلاد بسبب ما تضمنه من مشهدٍ اعتبره البعض "مستفز" وهدفه إثارة النعرات في المجتمع الكويتي.

وتضمن إعلان شركة الاتصالات مشاهد مصورة لجميع فئات المجتمع الكويتي بكافة أطيافه وأنواعه وألوانه وأعماره في مقطع فيديو تجاوزت مدته 3 دقائق تغنى فيه النجم السعودي راشد الماجد بالكويت.

if Zain chickened out and dont harmonize with their brand signature, I will repromote the Ad.#بالحريات_مانتغشمر @ZainKuwait pic.twitter.com/uVxMl9adPZ — جابر القلاف ♓︎ (@aka_JQ) February 18, 2022

وتضمن إعلان الشركة مشهدًا لفتاتين تمارسان رياضة "اليوغا"، وهو ما اعتبره عدد من المغردين "استفزازًا" للشارع الكويتي الذي يشهد لغطًا عامًا حول هذا الشأن بعد أن ألغت السلطات مؤخرًا فعاليات "يوغا" لمجموعة من السيدات.

واعتبر عدد من النشطاء أن الشركة لم تكتفِ بالإساءة للشعب الكويتي فقط، بل أساءت للدين الإسلامي، حيث ظهرت خلاله مجموعة من الفتيات يرقصن، ومشهد لنساء في جلسة "يوغا"، التي اعتبروها رياضة دخيلة على العادات والتقاليد في المجتمع الكويتي، وتروج لمعتقدات تخالف العقيدة الإسلامية.

وعبر وسم "#بالدين_مانتغشمر" طالب رواد موقع التدوين "تويتر" في الكويت من الشركة بحذف الإعلان فورًا وهو ما نفذته فورًا لكن دون أن إصدار أي بيان توضيحي أو اعتذار عنه عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

شركة زين @ZainKuwait :

اعلانكم يحمل صورة سيئة عن نساء الكويت

فتم تمثيل نساء الكويت بأنهنّ صاحبات رقص وتبرّج وكلاب!

والواقع يقول عكس ما تم تمثيله في اعلانكم المسيء لبنات الكويت الطاهرات العفيفات!#بالدين_مانتغشمر pic.twitter.com/R09dQzCjZS — مبارك الدلباح (@q5i5_) February 17, 2022

في المقابل، أطلق عدد من النشطاء وسمًا مغايرًا للمطالبة باحترام الحريات في المجتمع الكويتي، "#بالحريات_مانتغشمر" ومنح الجميع الحق في ممارسة رياضته المفضلة ومنها رياضة اليوغا باعتبارها رياضة تأملية لا تضر أي أحد.

وعبر عدد من النشطاء عن استيائهم من انشغال الشارع الكويتي بكافة أطيافه بقضية "اليوغا" في الوقت الذي يتم فيه تجاهل قضايا مفصلية ذات أهمية أكثر ومنها ملف كورونا والبدون والبنية التحتية وغيرها.

لي الحين ما شفت ولا نائب يمثل رغبات شباب وشابات الكويت .. والمشكلة ان اغلبنا مو مستوعب ان كل المشاكل والبلاوي اللي قاعدة تنطبخ الحين جيلنا اللي راح ينضر من وراها .. عدم المشاركة الفعلية بسياسة وطننا والصمت القاتل مو حل #بالحريات_مانتغشمر ~ — The Arab (@d_alawadh) February 21, 2022

يصرخون بحقوق اليوغا بالبر دفاعا عن حقوق المرأة



سكتم بكتم عن محجبات الهند واضطهاد المسلمين هناك#بالحريات_مانتغشمر — سالم هادي 🇰🇼 (@SalemHadi_) February 21, 2022

كفو ينت مرة والله يكثر من امثالك

ومنا لجماعة #بالحريات_مانتغشمر https://t.co/Vmz6nSUNZY — أخوكم / نبض القلم (@kuwait10000) February 21, 2022

وفي وقت سابق، منعت وزارة الداخلية الكويتية جلسة يوغا نسائية كان من المقرر تنظيمها في الصحراء، بعد مطالبة نائب محافظ في البرلمان الكويتي بإلغائها بحجة أنها أمر خطير ودخيل على المجتمع الكويتي المحافظ، وأثار ذلك جدلًا وتباينًا في الآراء في البلاد.