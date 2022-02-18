كأس السعودية للخيل : الموعد – الموقع - أسعار التذاكر

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم في عالم الخيل والفروسية مع انطلاق كأس السعودية 2022 بمشاركة أبرز الخيّالة والمدربين والمالكين من 16 دولة عربية وأجنبية.

وللعام الثالث على التوالي، يستضيف ميدان الملك عبد العزيز للفروسية سباق كأس السعودية 2022 الذي يُعد أغلى سباق للخيول في العالم مع تقديم محفظة جوائر بقيمة 35.1 مليون دولار أمريكي.

ولمدة يومين في نهاية شهر فبراير 2022، ستتحول العاصمة السعودية الرياض إلى مركزٍ لعالم السباقات وستتاح الفرصة لعشاق الخيل ورياضة الفروسية من جميع أنحاء العالم للتواجد هناك ومتابعة أحداث السباق المشوقة.

موعد كأس السعودية 2022

من المقرر أن ينطلق كأس السعودية في يومي:

الجمعة: 25 فبراير 2022 - تحدي STC للخيالة الدوليين

25 فبراير 2022 - تحدي STC للخيالة الدوليين السبت: 26 فبراير 2022 – سباق كأس السعودية

تفاصيل كأس السعودية 2022

يستضيف مضمار الملك عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض 16 سباقًا ضمن كأس السعودية 2022 على مساراته الترابية والعشبية بمسافة 1800 مترًا.

وفي عامه الثالث، يستعد سباق كأس السعودية لاستضافة أهم وأشهر الخيالة وخيول السباقات والمدربين والمالكين في حدثٍ يُعد الأبرز في أجندة الفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية سنويًا.

ويشمل سباق كأس السعودية 2022

خمسة سباقات مرموقة للفئة الثالثة على التراب والعشب

سباق العبية كلاسيك للفئة الثانية من خيول السباق العربية الأصيلة

سباق نادي سباقات الخيل المتكافئ للخيول المدّربة محليًا

يوم كأس السعودية - السبت 26 فبراير 2022

يُعد يوم كأس السعودية هو الحدث الأبرز في السباق، ومن المقرر أي يقام يوم السبت 26 فبراير 2022، إذ تبلغ قيمة الجائزة 20 مليون دولار أمريكي، ويعد الحدث الأبرز خلال اليومين، وهو سباق مسطّح للفئة الأولى بمسافة 1800 متر ويعتبر أغلى سباق في العالم.

وفي عام 2022، سيتيح نادي سباقات الخيل لجمهور سباقات الخيل الحضور إلى ميدان الملك عبد العزيز في الرياض لمشاهدة النسخة الثالثة من سباق السعودية المميز.

تحدي STC للخيالة الدوليين - الجمعة 25 فبراير 2022

يعد تحدي STC للخيالة الدوليين، المقرر إقامته في اليوم السابق ليوم كأس السعودية، حدثًا بارزًا في عالم الفروسية والخيل إذ يمنح الخيالة الدوليين فرصة للظهور عالميًا.

ومن المقرر أن تتنافس سبع خيالات دوليات وسبعة خيالة دوليين كأفراد للفوز بجائزة تبلغ 100,000 دولار، بينما ستتنافس الخيول المحلية على الفوز بحصة من الجائزة البالغة 400,000 دولار لكل من المسابقات الأربع.

كما سيضم جدول سباقات يوم الجمعة السباق السعودي الدولي المتكافئ بقيمة 500 ألف دولار أمريكي وكأس المنيفة الجديد للخيول العربية الأصيلة.

تذاكر كأس السعودية 2022

تم تقسيم تذاكر كأس السعودية 2022 إلى فئتين:

تذاكر الدخول العامة

تذاكر الدخول العامة

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تذاكر الدخول العامة لـ كأس السعودية 2022

نوع التذكرة سعر التذكرة تذاكر الدخول العامة - اليوم الأول 25 فبراير 2022* 86.25 ريال سعودي تذاكر الدخول العامة - اليوم الثاني 26 فبراير 2022* 86.25 ريال سعودي تذاكر الدخول العامة - يومان (25 & 26 فبراير)* 161 ريال سعودي

* ويمكن لحامل تذكرة الدخول العامة أن يدخل المناطق التالية:

القرية الثقافية

شاشة عرض السباق

مطاعم

منطقة ألعاب للأطفال

محلات تجارية

فعاليات ثقافية ترفيهية

تذاكر الدخول العامة المميزة

نوع التذكرة سعر التذكرة تذاكر الدخول العامة المميزة - اليوم الأول - (25 فبراير) * 287.5 ريال سعودي تذاكر الدخول العامة المميزة - اليوم الثاني - (26 فبراير) * 287.5 ريال سعودي تذاكر الدخول العامة المميزة - اليومان - (26 & 25 فبراير)* 517.5 ريال سعودي

* ويمكن لحامل تذكرة الدخول العامة أن يدخل المناطق التالية:

مقعد على المنصة الرئيسية

الدخول للقرية المميزة

مطاعم

محلات تجارية

فعاليات ثقافية ترفيهية

الشرفة المميزة في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية

تعد الشرفة المميزة في مضمار الملك عبد العزيز للفروسية من فئة الخمس نجوم خيارًا فاخرًا لمتابعة مجريات كأس السعودية بشكل فاره وفاخر.

وفي الشرفة المميزة يحصل الضيوف على وجبة شهية من ثلاثة أطباق وإطلالات رائعة على مضمار السباق أو الاستفادة من واحد من أصل ستة استراحات خاصة.

ويبدأ عمل منطقة الشرفة المميزة من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 10:30 ليلًا خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يقام فيها السباق.

ميدان الملك عبد العزيز للفروسية

يُعد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية أحد أشهر وأكبر ميادين الخيل في المملكة العربية السعودية، ويقع في الرياض.

تم تأسيس نادي الفروسية السعودي رسميًا عام 1966 بأمر ملكي بهدف استضافة سباقات خيل تنافسيه، وبعد 40 عامًا تقرر تغيير مكانه بهدف تطويره ليستوعب مقتضيات البث والتحكم.

وتم نقل نادي الفروسية السعودي إلى ميدان أوسع في الجنادرية واطلق عليه اسم ميدان الملك عبد العزيز للفروسية.

تبلغ مساحة ميدان الملك عبد العزيز للفروسية 9 كيلو مترًا مربعة.

تفاصيل ميدان الملك عبد العزيز للفروسية

المضمار الرئيسي: يبلغ عرضه 24 متر ومحيطه 2.000 متر مع نهايتين مستقيمتين بطول 600 متر، وبإمكان المضمار استيعاب جميع مسافات سباق الخيل المعترف فيها عالميًا.

يبلغ عرضه 24 متر ومحيطه 2.000 متر مع نهايتين مستقيمتين بطول 600 متر، وبإمكان المضمار استيعاب جميع مسافات سباق الخيل المعترف فيها عالميًا. مضمار التدريب: يقع على المحيط الداخلي للمضمار الرئيسي.

يقع على المحيط الداخلي للمضمار الرئيسي. أبراج التصوير والإنارة: وعددها أربعة وجميعها مزودة بآلات التصوير لالتقاط صور السباق عن بعد، وشاشه فيديو ولوحتين لعرض المعلومات السباق.

وعددها أربعة وجميعها مزودة بآلات التصوير لالتقاط صور السباق عن بعد، وشاشه فيديو ولوحتين لعرض المعلومات السباق. المنصة الرئيسية: مساحتها 1.700 متر مربع، وتتكون من 6 طوابق تضم مرافق بث على أحدث التقنيات الفنية للمذيعين المحليين والأجانب ومدرجات مفتوحه تتسع لعدد 3.500 مشاهد.

الخدمات المساندة في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية

مبنى النادي: يضم أماكن منفصله للأعضاء والعائلات، ويشمل مطعمين وملاعب تنس وسكواش ومسبحين وملاعب أطفال وملاعب بولنج وغيرها.

يضم أماكن منفصله للأعضاء والعائلات، ويشمل مطعمين وملاعب تنس وسكواش ومسبحين وملاعب أطفال وملاعب بولنج وغيرها. الساحة المركزية: تضم مناطق ترفيهية وبحيرات اصطناعية ومسارات الركض ونافورة.

تضم مناطق ترفيهية وبحيرات اصطناعية ومسارات الركض ونافورة. مصدات الرياح: حزام اخضر صناعي على ارتفاع 25 متر عن سطح الأرض ويتكون من أشجار النخيل وأعشاب أرضيه وشبكه للري.

موقع ميدان الملك عبد العزيز للفروسية