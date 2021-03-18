إعلان مليء بالدببة يلفت الأتراك.. وروائح معطرة تملأ شوارع إسطنبول

لفت إعلان يجري تصويره في أحد أحياء مدينة إسطنبول التركية أنظار المارة الذين احتشدوا لمشاهدة كواليسه المليئة بالألوان وفكرته الغريبة.

وتسائل المارة حول طبيعة الإعلان والشركة المعلنة والسبب الذي دفعهم لوضع دببة ملونة على نوافذ إحدى البنايات الموجودة في بمنطقة "نيشان تاشي" الكلاسيكية.

وبحسب وسائل إعلام محلية في تركيا، فقد تبين بأن شركة Snuggle تحضر إعلانًا ترويجيًا لمنتجها الجديد Yumos من معطرات الغسيل.

ونجحت الشركة بلفت أنظار الأتراك بفكرة الإعلان الغريبة، حيث أتى العشرات سيرًا على الأقدام ليروا الدببة ويستمتعوا بالمنظر الرائع.

ووضعت العلامة التجارية، التي تريد إبعاد الناس عن الأجواء السلبية للوباء وجعل الوجوه تبتسم، 89 دمية Yumos على نوافذ الشقق.

وحاول القائمون على الإعلان تفريق الحشود التي أتت لمشاهدة الدببة وتصويرها وذلك تجنبًا لاختراق القوانين المتبعة في تركيا ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من تفشي فيروس "كورونا".

فكرة جميلة لفتت الأنظار حتى قبل تصويرها، ما رأيك بها؟

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