عاجل: شاب يقتل طالبة جامعية بـ15 طعنة في مصر 

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بمصر جريمة قتل مروّعة راحت ضحيتها فتاة تدعى سلمى بهجت بتوجيه ١٥ طعنة في أماكن متفرقة من جسدها أمام منزلها.

وذكرت تقارير محلية في مصر أن جريمة القتل وقعت بعد عصر اليوم الثلاثاء، ٩ أغسطس ٢٠٢٢، حين هاجم شاب الطالبة قي كلية الإعلام بجامعة الشروق أثناء خروجها من بناية طويها ووجه لها ١٥ طعنة أودت بحياتها على الفور.

وذكرت التقارير الأولية أن الطالبة المغدورة سلمى تبلغ من العمر ٢٠ عامًا وتم نقل جثتها الى مستشفى الأحرار التعليمي بمحافظة الزقازيق لتحضير تقرير الطب الشرعي.

حادث نيرة أشرف يتكرر مرة أخرى.. شاب مصري يقتل طالبة جامعية تُدعى سلمى أمام المارة بـ15 طعنة في جسدها، بمحافظة الشرقية. pic.twitter.com/6NkeidUzUa — مصدر (@MSDAR_NEWS) August 9, 2022

وبعد ورود بلاغ بالجريمة، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول موقع الجريمة، وجرى ضبط الشاب المتهم، والتحفظ عليه في قسم شرطة أول الزقازيق لاستكمال التحقيقات.

وأعاد مشهد قتل الطالبة سلمى الى الأذهان جريمة قال الطالبة الراحلة نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها في الجامعة في وضح النهار، والذي حُكم عليه بالإعدام شنقاً، في أسرع حكم في تاريخ القضايا الجنائية بمصر.

الصورة الأولى لفتاة الشرقية

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة قيل أنها تعود للطالبة المغدورة سلمى بهجت.