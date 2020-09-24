"إيدز مُتنقل".. ضبط 324 ألف واقي ذكري "مُستعمل" للبيع في فيتنام

داهمت قوات الأمن في جمهورية فيتنام، جنوب شرقي آسيا، مصنع أثناء إعادة تدوير أكثر من 324 ألف واقي ذكري مستخدم وبيعها على أنها جديدة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، أن إدارة المصنع طلبت من العمال تنظيف موانع الحمل المطاطية قبل إعادة تغليفها استعدادًا لبيعيها للجمهور.

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وقال أحد عمال المصنع ويدعى "إن ثي ثان نجوك" (32 عامًا) بأنه سلّم ما يقرب من 1000 واقٍ ذكري مستخدم شهريًا إلى المصنع في مدينة تان أوين، حيث يقوم بتنظيفها وإعادة تشكيلها.

وأفاد أن "فام"، الذي استأجر المصنع، أعاد تشكيل الواقيات الذكرية بعمود خشبي لجعلها تبدو طازجة مرة أخرى، ثم وضعها في عبوات جديدة.

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وقال مسؤولون إنه خلال المداهمة يوم السبت، صادرت الشرطة 324 ألف واق ذكري مستعمل. وقد تم بيع آلاف أخرى منها للعملاء.

وقال مسؤول حكومي": "الواقي الذكري مصنف على أنه مواد طبية، لذلك سنلقي نظرة على العديد من القوانين التي انتهكها المالك".

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وقالت السلطات إنه لم ترد تفاصيل أخرى عن العملية غير المشروعة.

ومن غير المعروف عدد الواقيات الذكرية التي تم بيعها بالفعل، لكن الحمولة التي عثرت عليها الشرطة تزن 360 كيلوجرامًا.

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وقالت تقارير محلية إنه تم إمداد الفنادق وأكشاك السوق بالقرب من المستودع بالمنتج المستعمل.

يمكن أن يؤدي غسل الواقي الذكري وإعادة استخدامه إلى الإصابة بالأمراض والعدوى، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.

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