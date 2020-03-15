"إيطاليا تخلت عنا والناس محاصرون في منازلهم".. عزل ممثل إيطالي مع جثة شقيقته بسبب "كورونا"

واجه الممثل الإيطالي "لوكا فرانسيز- Luca Franzese" صعوبة بالغة في التعامل مع فايروس "كورونا المُستجد" (كوفيد 19) بعد عزله في منزله مع شقيقته المتوفاه بالفايروس المميت.

وقام الممثل الإيطالي، الذي ظهر في المسلسل التلفزيوني "Gomorrah"، بنشر مقطع فيديو مُفجع يطلب فيه المساعدة بينما تظهر جثة شقيقته، التي توفيت بسبب الفيروس.

وأشار "لوكا" الى أنه حوصر في منزله الكائن في مدينة نابولي جنبو إيطاليا، مع جثة شقيقته "تيريزا فرانسيس" المتحللة، التي توفيت بسبب المرض يوم السبت.

ولجأ الممثل إلى "فيسبوك" لمشاركة حزنه وطلب المساعدة، وقال إنه غير قادر على تحديد ما يجب فعله بجثة شقيقته.

وقال "لوكا" في الفيديو وهو يقف أمام جثة شقيقته: "أختي هنا ميتة على الفراش، ولا أعرف ماذا أفعل، لا يمكنني منحها التكريم الذي تستحقه لأن المؤسسات تخلت عني، لقد أتصلت بالجميع ولكن لم يقدم أي أحد أجابة".

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وأوضح الممثل أنه لم يعثر على منزل للخدمات الجنائزية مستعد لدفن أخته.

وقال: "إيطاليا تخلت عنا، أتوسل اليكم نشر هذا الفيديو في كل مكان".

يذكر أن رئيس مركز الحماية المدنية في إيطاليا "أنغيلو بوريلي" أعلن مساء السبت، "بلوغ عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 1441.

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وأوضح أن آخر 24 ساعة شهدت وفاة 175 شخص، فيما بلغ عدد المصابين في عموم البلاد 17750، بزيادة 2975 حالة عن الأمس.

وفرضت إيطاليا إغلاقًا فعليًا لقطاعات من شمال البلاد، اليوم الأحد، بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو وذلك في محاولة جديدة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".

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