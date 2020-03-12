"عنصرية كورونا".. خبير مكياج إيطالي يستخدم قناعًا مزيفًا لإيصال رسالة انسانية

مع استمرار انتشار فايروس "كورونا المُستجد" وتحوله الى وباء عالمي، يواجه الآسيويون وخاصة الصينيين تعصبًا عالميًا بأنهم السبب في ظهوره وانتشاره.

وفي الوقت الذي تعمّد عدد من المشاهير نشر صورهم بالكمامات ليؤكدوا لمتابعيهم وجماهيرهم حول العالم بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية الحقيقة ضد هذا الفايروس، قرر فنان المكياج الإيطالي "إيمانويل بيتريني" استخدام مهاراته لإرسال رسالة مهمة للعالم، وهي أن مخاوفنا العالمية من فيروس "كورونا" لا يمكن أن تُستخدم بأي حال مبررًا للعنصرية.

ومنذ ظهور فيروس "كورونا" في مدينة "ووهان" الصينية وحتى الآن، يواجه الآسيويون تعصبًا عالميًا، إذ سبق وتم طرد سيدة آسيوية من أحد المطاعم الإيطالية بسبب شك صاحب المطعم في حملها الفيروس فقط لكونها آسيوية.

ولفت الفنان النظر إلى قصص التنمر على الآسيويين، التي ظهرت في إيطاليا مؤخرًا منها، منها تغطية الركاب وجوههم بمجرد صعود طبيبة آسيوية على متن القطار معهم، وتنمر رواد الإنترنت إلكترونيًا على كاتب آسيوي.

وقام "إيمانويل" برسم قناعًا مزيفًا على وجهه، وألحقه بجملة مؤثرة على وجهه: "توقفوا على استخدام فيروس كورونا عذرًا للعنصرية".

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ويقول "إيمانويل، إنه بمجرد ملاحظته ظهور العنصرية في بلدته، قرر التصرف فورًا بالطريقة التي يجيدها، وهي رسم المكياج.

وذكر الفنان أنه شاهد بعينه حالات تنمر واضحة من الشعب الإيطالي ضد الآسيويين، ووصل الأمر إلى حد اتهام أي آسيوي بأنه السبب في ظهور المرض وأمره بالعودة إلى موطنه، "وهو أمر غبي"، على حد قوله.

وأشار "إيمانويل" الى أن العمل على مكياج تطلب منه ما يقرب من ساعتين، وتلقى كثيرًا من التعليقات الإيجابية عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، ويحلم الفنان أن تتسبب رسالته في تغيير وجهة النظر الانتقادية المنتشرة حاليًا.

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