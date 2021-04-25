إيطالي يحطّم رقمًا قياسيًا بعد تغيبه عن العمل 15 عامًا!

أثار أحد عمال القطاع العام في إيطاليا دهشة الجميع، حيث وصفته الصحافة الإيطالية بـ" ملك الغائبين" بعد أن حطم الرقم القياسي في التغيب عن العمل لمدة 15 عامًا.

وفي التفاصيل، قالت الشرطة أن الموظف الذي يعمل في مستشفى "بوليسي سياتشيو" في مدينة كاتانزارو في كالابريا كان يتلقى راتبه الشهري الذي بلغ إجماله 538 ألف يورو على الرغم من عدم حضوره للعمل منذ عام 2005.

ويواجه الرجل البالغ من العمر 67 عاما تهما بإساءة استخدام المنصب والتزوير والابتزاز. كما يتم التحقيق مع ستة مديرين للاشتباه في أنهم لعبوا دورًا في تمكينه من التغيب.

وقد جمعت الشرطة أدلتها من سجلات الحضور والرواتب بالإضافة إلى إفادات الشهود من الزملاء. في عام 2005، زعم أن الرجل وجه تهديدات ضد مدير المستشفى لمنعه من تقديم تقرير تأديبي بسبب تغيبه.

وكانت الحكومة الإيطالية في عام 2016 قد شددت على تطبيق قوانين العمل بصرامة بعد أن كشفت عدة تحقيقات للشرطة عن مدى تفشي التغيب في جميع أنحاء القطاع العام.

وفي أحد التحقيقات، استخدمت الشرطة كاميرات مراقبة سرية لإيقاع 35 عاملًا في دار بلدية سانريمو بالغش، وتم القبض على زوجات اثنين من الموظفين قمن باستخدام بطاقات الموظفين الخاصة بأزواجهن لتسجيل الحضور من أجلهما، بينما كان الأزواج يقضون أوقاتهم في التسوق والخروج مع الأصدقاء.

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