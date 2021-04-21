إيطالية تزعم أن ابنها المخطوف منذ 40 عامًا هو رجل أعمال إماراتي.. "هذا الشيخ هو ابني"

زعمت سيدة إيطالية أن الشيخ محمد الحبتور (52 عامًا)، نجل رجل الأعمال خلف الحبتور، أحد أغنى الرجال في الإمارات العربية المتحدة، هو ابنها.

وقالت السيدة "بيانكا كولياني" لصحيفة Corriere della Sera الإيطالية أن ابنها "ماورو رومانو" الصغير اختطف في راكال – سالينتو بتاريخ 21 حزيران (يونيو) 1977، عندما كان عمره 6 سنوات.

وادعت الأم بأن لديها دليل على أن الشيخ محمد هو ابنها من خلال "ندبتان"، حيث قالت للصحيفة: "في الصور تعرفت على ندبتين: واحدة على الحاجب والأخرى على اليد اليمنى حصل عليها بمكواة. هذه ليست سوى بعض التفاصيل المشتركة بين ماورو وهذا الرجل، لا يمكن أن تكون مجرد مصادفات".

وتابعت: "نحن مستعدون للمغادرة إلى دبي، لكن لا يمكننا الذهاب إلى هناك بمفردنا، قريبًا سنذهب إلى دبي لإجراء الفحص من خلال دعم السلطات القنصلية".

وأشارت الأم "بيانكا" الى أن المحققين افرجوا مؤخرًا عن تفاصيل خاطف ابنهم وقالوا بأنه حلاق سابق ويبلغ من العمر 79 عامًا، وهو صديق للعائلة وكان "ماورو" يطلق عليه "عمي".

وفي يوم الاختطاف، زعم الحلاق بأن أبناءه يرغبون باللعب مع "ماورو" واقتاده الى منزله حيث كا بانتظاره رجلان اقتاداه بالقوة، حيث اختفى أثره منذ ذلك الحين.

وقالت "بيانكا": "اتمنى أن يكون هو (ولدي)، لأن ذلك يعني أنه لا يزال على قيد الحياة ولم يتم قتله".

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