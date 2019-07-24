إيفانكا ترامب.. أرادت تهنئة رئيس الوزراء البريطاني الجديد فوقعت في فخ الأخطاء الإملائية

سارعت ابنة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إيفانكا، الى تهنئة رئيس الوزراء البريطاني الجديد "بوريس جونسون" عبر تغريدة كتبتها على موقع "تويتر" لكنها ارتكبت خطأ إملائيًا كارثيًا.

وكتبت "إيفانكا" عبر التغريدة مهنئة: "تهانينا بوريس جونسون على منصب رئيس وزراء مملكة كينغستون"، لكن أحد رواد "تويتر" كان لها بالمرصاد فتمكن من ممشاركة التغريدة قبل حذفها وكتب ساخرًا من خطأ إيفانكا ترامب،: "كينغستون هي عاصمة جامايكا".

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وأخطأت إيفانكا في كتابة اسم البلد، فعوضًا عن كتابة المملكة المتحدة (United Kingdom) " يونايتد كينغدوم"، كتبت (United Kingston) " يونايتد كينغستون".

لم يكن واضحًا ما إذا كانت "إيفانكا" تعتقد أن هذا هو الاسم الصحيح للبلد أو أن ما حدث كان ببساطة نتيجة خطأ إملائي، غير أن ذلك لم يحمها من الانتقادات الساخرة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع العالمية.

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فقد غردت نيكول شيبارد ساخرة :" باسم شعب كينغستون شكرًا إيفانكا ترامب".

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بريطانيا.. بوريس جونسون رئيسا للوزراء

فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون أمس الثلاثاء بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، خلفًا لرئيسة الوزراء "تيريزا ماي"، ليصبح بذلك رئيس الوزراء البريطاني الجديد، وتعهد باستكمال مسار الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد الجديد المتفق عليه مع الأوروبيين.

وأعلن حزب المحافظين عن فوز "جونسون" بما يوافق التوقعات، حيث نجح في نيل ثقة حزبه بمواجهة منافسه وزير الخارجية "جيرمي هنت"، وذلك بعد حملة استمرت شهرًا طغت عليها قضية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

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وأظهرت نتائج الانتخابات الداخلية حصول وزير الخارجية السابق على 92 ألفًا من أصوات أعضاء حزب المحافظين مقابل 46 ألفًا لمنافسه وزير الخارجية الحالي.

وفور إعلان فوزه، قال "جونسون" أمام أعضاء الحزب في اجتماع بلندن:"شعبنا يثق بنا وسنقوم بتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي" في الموعد الجديد الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي وهو 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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