إيلون ماسك يُطلق عطره الجديد .. هل لك أن تتخيل رائحته؟

أطلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ، مؤسس SpaceX ورجل الأعمال الذي يحلم بأخذ الناس إلى المريخ، مؤخرًا منتجه الجديد المسمى "Burnt Hair" من خلال علامته التجارية The Boring Company.

وبدأ "إيلون ماسك" الترويج لمشروعه التجاري الجديد، عطر Burnt Hair بعيدًا عن المركبات الفضائية والسيارات الكهربائية والذي اقتحم فيه عالم الجمال والتجميل.

ونشر رجل الأعمال "إيلون ماسك" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" صباح اليوم الأربعاء الصورة الأولى للعطر الجديد والذي يحمل اسم "Burnt Hair" والتي تعني باللغة العربية "الشعر المحترق".

ووصف "ماسك" العطر الجديد بأنه "أفضل عطر على وجه الأرض"، فيما ادعى أن العطر الجديد سيكون الطريقة المناسبة لتحقيق التغيير على مستوى العالم.

عطر إيلون ماسك الجديد

ونشر "ماسك" تفاصيل تتعلق بعطره الجديد عبر تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "كشخص مثلي، كان الدخول في صناعة العطور أمرًا لا مفر منه".

وبحسب الموقع الرسمي لعلامة The Boring Company التجارية، فإن العطر الجديد سيُباع مقابل 100 دولار أمريكي، أي ما يعادل 375 ريال سعودي.

أما من ناحية التصميم، فإن زجاجة عطر إيلون ماسك الجديد Burnt Hair تأتي باللون الأحمر الدموي فيما نُقش اسم العطر عليها بأحرف فضية متصلة ومكتوبة بخطٍ عريض.

أما عن رائحة العطر، فقد اختار "ماسك" وصفه بكلمات اعتبرها البعض "غريبة"، إذ قال بأن رائحته عبارة عن The Essence of Repugnant Desire والتي تعني باللغة العربية "جوهر الرغبة المنفرة"، ولم يتسن لموقع البوابة التعرف على المقصد من هذا الوصف، ولماذا اختار وصفه بهذه الكلمات.

فإذا كنت تريد أن تضيف إلى جيوب أغنى رجل في العالم لسبب ما أو أن يكون لديك ولع للمليارديرات، فهذا بلا شك هو المنتج المناسب لك.