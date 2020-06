ابتكارات "كورونا" لا تزال مستمرة.. موضة كمامات جديدة بصور مستخدميها في الهند

بات التعايش مع فيروس "كورونا" المُستجّد "واقعًا محتومًا" خاصة مع عودة الحياة جزئيًا إلى النشاط الاقتصادي بعد تكبّد خسائر اقتصادية فادحة بفعل هذه الأزمة.

وفي المرحلة التي تلي فيروس "كورونا"، لا تزال الابتكارات مستمرة حينما نتحدث عن الكمامات الطبية المفروض على المواطنين ارتداؤها في الأماكن العامة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، لتكون آخر هذه الابتكارات في الهند.

​

حيث قرر مصمم هندي تغيير مظهر الكمامة التقليدي إلى صورة مطبوعة تُظهر وجه من يرتديها.

وبدأ أحد المصورين الفوتوغرافيين في مدينة تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، بتصميم صور للزبائن على الكمامات الطبية وأقنعة الوجه بحيث يظهر وجه الشخص كاملًا حتى وإن كان مرتديًا الكمامة.

​

وابتكر "غانديناغار" نظامًا يسمح لك بطباعة النصف السفلي من وجهك على الكمامة، وهكذا تصبح الكمامة تشبه شكل الشخص عند ارتدائها.

وستغطي هذه الكمامات الأنف والفم مع رباطين مطاطيين في الجانب يعلقان حول الأذنين، والاختلاف الرئيسي هو أنه بدلًا من قطعة قماش عادية، فإن الكمامة ترسم النصف السفلي من وجه الفرد.

Want to show your face while wearing a mask? This #Indian photo studio came up with a unique trend by printing customers' photos on their masks. Customers said the face print mask could help then easily recognize each other during the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/bFedkapNiq