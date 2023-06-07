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ابنة الأميرة رحمة في ظهور نادر بالزفاف الملكي.. شاهدوا جمالها

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 07 حزيران / يونيو 2023 - 05:49
الآنسة عائشة - الأميرة رحمة - الأميرة بديعة
الآنسة عائشة - الأميرة رحمة - الأميرة بديعة

البوابة - صنع الزفاف الملكي الأردني الحدث على الأخيرة الماضية وسيطر زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من الأميرة رجوة على حديث الأردنيين ومراقبي الحدث الملكي حول العالم.

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وما يزال مراقبو الأحداث الملكية يتابعون التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالزفاف الملكي، ولاحظو الظهور اللافت لإحدى الفتيات في الصورة التذكارية التي جمعت العروسين مع الجيل الجديد من العائلة الهاشمية.

وتوجه عدد من الفضولين نحو محركات البحث لمعرفة هوية الفتاة الحسناء التي شاركت في الصورة التذكارية بإطلالة ملكية أنيقة.

وبالبحث، تبين بأن الفتاة الجميلة هي الآنسة عائشة علاء البطاينة ابنة الأميرة رحمة بنت الحسن، حفيدة الأمير الحسن عم الملك عبدالله الثاني.

ونجحت الآنسة عائشة البطاينة في لفت الأنظار لها بجمالها النادر وإطلالتها الأنيقة التي جاءت بتوقيع إيمان الأحمد - Eman Al Ahmed.

واختارت الآنسة عائشة ان ترتدي ثوب باللون الزيتي المطرز بطريقة أنيقة بالخيوط الذهبية اللامعة، فيما أسدلت خصلات شعرها المتموجة على كتفيها بطريقة أنيقة وطبقت مكياج ترابي أنيق.

كما نجحت والدتها الأميرة رحمة في لفت الأنظار لها بإطلالتها المستوحاة من أميرات ديزني بثوب حمل توقيع إيمان الأحمد - Eman Al Ahmed.

الآنسة عائشة - الأميرة رحمة بنت الحسن - الأميرة بديعة بنت الحسن

الأميرة رحمة برفقة زوجها علاء البطاينة

الأميرة رحمة 

الأميرة رحمة بنت الحسن

  • اسمها الكامل: الأميرة رحمة بنت الحسن بن طلال بن عبدالله الهاشمي

  • الأب: الأمير الحسن بن طلال بن عبدالله الهاشمي 

  • الأم: الأميرة ثروت الحسن

  • تاريخ الولادة: 13 أغسطس 1969

  • الأشقاء: راشد - رحمة - سمية

  • ابنة عم الملك عبد الله الثاني بن الحسين

تعليم الأميرة رحمة 

الأميرة رحمة برفقة شقيقها الأمير هاشم

 الأميرة رحمة برفقة شقيقها الأمير هاشم

  • تلقت الأميرة رحمة تعليمها الابتدائي في عمان، الأردن

  • مدرسة شيربورن للبنات في دورست، انكلترا

  • كلية ترينيتي في جامعة كامبريدج، إنجلترا - بكالوريوس الفنون مع مرتبة الشرف في قسم الدراسات الشرقية (1991)

  • كلية ترينيتي في جامعة كامبريدج، إنجلترا - ماجستير في الفلسفة في قسم العلاقات الدولية (1992)

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زواج الأميرة رحمة

تزوجت الأميرة رحمة في يوليو 1997 من السيد علاء البطاينة، وزير الطاقة والثروة المعدنية من 11 أكتوبر 2012 إلى 30 مارس 2013.
ولدى الأميرة رحمة ابنين:

  • عائشة 

  • عارف

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