ابنة الأمير علي تحتفل بتخرجها من المدرسة.. شاهدوا جمالها

البوابة - استكمالًا للاحتفالات السعيدة التي تشهدها العائلة الهاشمية في الأردن، يستعد الأمير علي بن الحسين للاحتفال اليوم بتخرج ابنته الأميرة الجليلة من المدرسة.

وتسعد الأميرة الجليلة بنت علي للاحتفال في وقت لاحق اليوم الأربعاء، 24 مايو 2023، من مدرسة كينغز أكاديمي - King's Academy في العاصمة الأردنية عمان.

الأميرة الجليلة بنت علي برفقة والدها ووالدتها الأميرة ريم العلي

ومن المتوقع حضور الأمير علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم العلي حفل تخرج ابنته الأميرة الجليلة التي تحتفل اليوم بانتهاء مرحلة التعليم المدرسي وبدء فصل جديد في حياتها.

كما تحتفل العائلة الهاشمية اليوم بتخرج الأمير هاشم، الابن الأصغر للملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، من مدرسة كينغز أكاديمي - King's Academy حيث تلقى تعليميه الثانوي.

الأميرة الجليلة بنت علي

اسمها الكامل: الجليلة بنت علي بن الحسين بن طلال بن عبدالله بن الحسين الهاشمي

تاريخ الولادة: 16 سبتمبر 2005.

الأب: الأمير علي بن الحسين

الأم: ريم الإبراهيمي الملقبة بـ ريم العلي

تسمية الأميرة الجليلة بنت علي

كشف الأمير علي بن الحسين في لقاء سابق عن السبب الذي دفعه لاختيار اسم "الجليلة" على ابنته البكر.

وقال الأمير علي بأنه اختار لابنته اسم الجليلة تيمنًا باسم الأميرة جليلة بنت علي بن الحسين أصغر بنات الملك علي بن الحسين آخر ملوك المملكة الحجازية الهاشمية.

وذكر الأمير علي بن الحسين خلال اللقاء بأن شقيقته الأميرة هيا قد اختارت لابنتها أيضًا اسم الجليلة لنفس السبب الذي دفعه لاختيار هذا الاسم.