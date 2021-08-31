ابنة الأمير علي تخطف الأضواء في مهرجان عمان السينمائي.. شاهدوا جمالها

حضر الأمير علي، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، إحدى فعاليات مهرجان عمان السينمائي الذي انطلقت دورته الثانية الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من خمسين فيلما من 26 دولة تتنافس في مسابقات الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة.

وحرص الأمير علي على اصطحاب ابنته الأميرة جليلة والتي خطفت الأنظار لها بظهورها النادر في المناسبات والفعاليات المحلية في الأردن.

وتألقت الأميرة الجليلة (16 عامًا) بفستان من الساتان باللون الأخضر برقبة واسعة فيما أسدلت شعرها الذهبي على كتفيها بطريقة بسيطة.

ويحرص الأمير علي على حضور فعاليات مهرجان عمان السينمائي بنسختيه الأولى والثانية باعتبار زوجته ريم علي هي رئيس مهرجان عمّان السينمائي الدولي "AIFF" منذ عام 2017.

ركبة الأمير علي

وكان الأمير علي قد أثار زوبعة في الشارع الأردني يوم الخميس الماضي حين قرر التضامن مع لاعبة كرة سلة أردنية منعها التلفزيون الرسمي من الظهور بسبب بنطالها الممزق.

وقرر حينها الأمير علي الكشف عن ركبته ببنطال ممزق للتضامن مع اللاعبة "روبي حبش" التي بدأت قصتها حينما استُدعيت لمقر التلفزيون الحكومي، فلم يسمح لها بالدخول؛ لأنها ترتدي بنطال جينز ممزقًا عند الركبة.

وأشعلت لاحقًا حبش نقاشًا عاصفًا عندما نشرت صورة لركبتها العارية مع السروال، وأبلغت الرأي العام بما حصل معها، مشيرة إلى أن أحدهم دخل أمامها وهو يرتدي سروالًا قصيرًا.

وأشعلت ركبة الأمير علي منصات التواصل ولم يصدر أي تعليق رسمي لا من مكتب الأمير ولا من إدارة مؤسسة التلفزيون.

زواج الأمير علي

يذكر أن الأمير علي عقد في 7 سبتمبر 2004 قرانه على الجزائرية ريم الإبراهيمي ابنة الممثل الأسبق للأمم المتحدة في أفغانستان وسوريا الأخضر الإبراهيمي، وأصبحت تلقب بعد الزواج بالأميرة ريم علي، ولهم من الأبناء: