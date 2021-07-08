ابنة بشار الاسد تحصل على 99% في امتحانات الثانوية العامة بسوريا

كشفت وسائل إعلام سورية بأن ابنة الرئيس بشار الأسد، زين الشام، نجحت بامتحان الثانوية العامة (بكالوريا) بمجموع 238.2 علامة من 240 علامة.

وجاءت نتيجة زين الشام بعد إصدار وزارة التربية والتعليم السورية أمس نتائج الدورة الأولى لامتحانات الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لعام 2021.

وكشف وزير التربية الدكتور دارم طباع بأن نسبة النجاح في الفرع العلمي 63.79 بالمئة وبالفرع الأدبي 52.14 بالمئة أما الثانوية الشرعية بلغت نسبة النجاح 60.16 بالمئة والثانوية المهنية النسوية 48.20 بالمئة وبلغت نسبة نجاح الثانوية الصناعية 41.65 بالمئة، فيما بلغت نسبة نجاح الثانوية التجارية 39.56 بالمئة.

وكان بشار الأسد قد تزوج من أسماء فوّاز الأخرس في 18 كانون الأول/ديسمبر 2000 وأنجبت له ثلاثة أولاد، ابنان: هما حافظ (4 أكتوبر 2001) وكريم (2004)، وابنة واحدة هي زين (أكتوبر 2003).

وكان عنصر من النظام السوري قد أثار جدلًا حين نشر فيديو يعبر فيه عن حبه لابنة بشار الأسد، مجاهرًا بذلك.

ويظهر في مقطع الفيديو، "يزن سلطاني"، مرتديًا الزي العسكري التابع للنظام السوري، موجهًا رسائل لـ"زين الشام" ابنة بشار الأسد، يقول فيها: "أحبك وأعشقك وأريد الزواج منك".

وقال سلطاني، إنه رأى بمنامه الرئيس السوري السابق حافظ الأسد (والد بشار)، يخبره أنه يهب له زين الشام.

وأضاف: "قصة حبنا أنا وزين رح تنكتب بصفحات التاريخ الأولى، ويقولوا يزن ضحى بكل شي حتى ياخد زين ويتزوجها، بعشقك يا زين وبحب حماتي أمك".

ولم تمض ساعات على منشورات الجندي في النظام السوري، حتى كتب شخص قال إنه أخوه، يفيد أن يزن تم اعتقاله من الأجهزة الأمنية.

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