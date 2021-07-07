موكا حجازي تظهر شبه عارية على "تيك توك".. والأمن يفحص الفيديوهات

يبدو أن مسلسل فتيات "تيك توك" ما يزال مستمرًا في إثارة الجدل حتى بعد الحملة المكثفة التي شنتها السلطات المصرية ضدهن والتي كان آخرها الحكم الصادر بحق مودة إبراهيم وحنين حسام في قضية "الاتجار بالبشر".

وظهرت على الساحة اليوم فتاة جديدة تدعى "موكا حجازي" والتي أثارت جدلًا بعد نشرها صورًا ومقاطع فيديو اعتبرها البعض مسيئة وتخل بقيم المجتمع المصري عبر حسابها على تطبيق "تيك توك".

وبجولة على حساب "موكا حجازي" عبر تطبيقي "إنستغرام" و"تيك توك، نلاحظ أن مشاهداتها وصلت إلى ما يزيد عن مليون و400 ألف مشاهدة.

وكشفت مواقع إخبارية محلية في مصر بأن الأجهزة الأمنية تفحص فيديوهات "موكا حجازي" أثناء قيامها بالرقص بطريقة مثيرة، عبر عدد من المقاطع التي انتشرت لها مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة موكا حجازي وتقديمها للمحاكمة، موضحين أن مثل هذه الأفعال منافية للقيم الأخلاقية ومنافية للآداب العامة.

من هي موكا حجازي

ولدت موكا حجازي في الجزائر وهي من أصول مصرية، وذلك حسب ما نشرته على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

اكتسبت موكا حجازي شهرتها من خلال نشر عدد من فيديوهات الرقص على تطبيق "تيك توك".

حصد مقطع الفيديو الخاص بها الذي احتوى على مشاهد وصفها البعض بالأقرب للإغراء الإباحي، أكثر من مليون ونصف مشاهدة منذ طرحه.

ظهرت في تصريحات خاصة، وهي تصف نفسها بأنها تهوى الرقص، كما تظهر موكا حجازي في معظم فيديوهات "تيك توك"، بالملابس النسائية الداخلية.

أيضًا، تصنف موكا حجازي معظم مقاطعها المصورة بأنها فوق 18 عامًا، ما يوحي باحتوائها على محتوى مخل بالآداب.