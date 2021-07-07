زوج الأميرة راية بنت الحسين يحصل على رخصة قيادة أردنية

أعلن الصحافي البريطاني "نيد دونوفان" زوج الأميرة الأردنية راية بنت الحسين حصوله على رخصة القيادة التي تؤهله من قيادة سيارته في شوارع الأردن.

ونشر "نيد دونوفان" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" صورًا من إجراءات الحصول على الرخصة بدءا من الوقوف في طابور انتظار الأوراق الرسمية وانتهاء بإعلان خبر نجاحه بالامتحان والحصول على الرخصة.

Queuing up to take my Jordanian driving test, wish me luck! pic.twitter.com/aJUraOWUDH — Ned Donovan | فارس دونوفان (@Ned_Donovan) July 6, 2021

وكتب معلقًا على صورة طابور الانتظار: "اصطف في طابور لإجراء اختبار القيادة الأردني، تمنوا لي التوفيق!"، ثم ألحقها بتغريدة أخرى: "لقد نجحت! في الأردن، الأمر مختلف قليلًا عن إنجلترا ولديك شرطيان ذو قوة بصر حادة يفحصانك في السيارة. كان الأمر مخيفًا بعض الشيء".

I passed!



In Jordan it’s a bit different to England and you have two eagle-eyed policemen examining you in the car. Bit intimidating. pic.twitter.com/6P0NLZ9j92 — Ned Donovan | فارس دونوفان (@Ned_Donovan) July 6, 2021

يذكر أن "نيد دونوفان" أعلن اعتناقه الدين الإسلامي قبل زواجه من الأميرة راية بنت الحسين في لندن شهر يوليو/تموز من العام الماضي.

وقال مصدر من العائلة المالكة في الأردن أن "نيد دونوفان" قام باتخاذ اسم فارس كاسم له بعد اعتناقه الإسلام، فيما بدأ بجدية بتعلم اللغة العربية.

وأوضح المصدر أنه لم يكن من الممكن إتمام الزواج لو لم يكن "نيد دونوفان" مسلمًا.

وأشار بيان الديوان الملكي الى أن عقد قران الأميرة راية أقيم بحضور والدة العروس الملكة نور الحسين، وسفير الأردن لدى لندن عمر النهار، وعائلة دونوفان.

​وفقًا للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة "كورونا" المُستجد فقد اقتصر الحفل على مراسم بسيطة.

يذكر أن خطوبة الأميرة راية (35 عامًا) على "دونوفان" (27 عامًا) تمت في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول لعام 2019.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية حينها أن "دونوفان" هو حفيد الروائي وكاتب القصص القصيرة البريطاني "روالد دال".

فيما تُظهر السيرة الخاصة بفارس على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كان يعمل مع عدة صحف عالمية منها Mail و Buzzfeed وSpectator، بالإضافة إلى ظهوره في برنامج BBC للأحداث.

تاج الأميرة راية

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اختارت الأميرة رية ارتداء "بروش" الملكة نور الماسي كانت قد تزينت به في أوائل التسعينيات، وأعادت تصميمه كقطعة على الرأس Headpiece.