نافورة دبي تودع السعوديين بأغنية حسين الجسمي "بصبر على فرقاكم"

لاقى قرار السلطات السعودية السبت الماضي تعليق الرحلات الجوية من والى عدة دول من بينها جارتها الشقيقة الإمارات العربية المتحدة ردود أفعال حزينة في الشارعين السعودي والإماراتي.

وأوعزت السلطات السعودية قرارها بتعليق الطيران الجوي مع الإمارات وإثيوبيا وفيتنام في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا" المُستجد وانتشار سلالة "دلتا" الجديدة والمتحورة من الفيروس.

وردت الإمارات على القرار السعودي بتعليق جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر.

وقالت الناقلة الإماراتية (جهة حكومية)، في تحديث عبر موقعها الإلكتروني، إن قرار التعليق سيسري اعتبارًا من اليوم الأحد 4 يوليو/تموز 2021 في تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي.

وأشارت الشركة إلى أن تعليق الرحلات جاء وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

وأضافت أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهة نهائية للسفر في 5 يوليو 2021 أو بعده.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج العربي عن حزنهم وحرقتهم على تعليق الرحلات الجوية بين البلدين في الوقت الذي بدأ العالم يتعافى من الوباء وفتح مطاراته أمام المسافرين لاستمتاع بالعطلة الصيفية بعد إغلاق استمر لأكثر من عام ونصف.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنافورة دبي الشهيرة الواقعة أمام "مول دبي" وهي تتراقص على أنغام أغنية "بصبر على فرقاكم" للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

واعتبر المغردون أن وضع هذه الأغنية في هذا الوقت تحديدًا يعتبر بمثابة رسالة وداعية من الشعب الإماراتي للأشقائهم السعوديين.

وجاء في كلمات أغنية بصبر على فرقاكم:

بصبر على فرقاكم مهما تمر سنين

اتخيل محياكم يحبيبي في العين

سبحان من انشاكم ومكملك بالزين

قلب العنا يهواكم ياناس ياناسين

افرح انا بلقياكم وانتوا علي قاسين

وابكي على لاماكم وايام مرت وين

القلب يبغي رضاكم مجروح به جرحين

جرح الجفا وفرقاكم وجرح نزف الحين

الله ياذكراكم على العيون تبين

ياليت بس شفناكم نتعاتب الاثنين

وان مر بي طرواكم اصغي شرا مصلين

باقي على لقياكم ياليت يوم تبين

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