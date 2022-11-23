ابنة صدام حسين تهنئ الشعب السعودي بفوز المنتخب الأخضر

هنأت رغد صدام حسين ، ابنة الرئيس العراقي الراحل، الشعب السعودي بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب بلادهم في أولى مواجهاتهم المونديالية أمام الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة في دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ونشرت رغد صدام حسين عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة هنأت فيها الجماهير السعودية جاء فيها: "المملكة العربية السعودية،، الشعب السعودي العزيز،، مبروك فوز المنتخب السعودي".

وكان المنتخب السعودي قد فجّر أولى مفاجآت كأس العالم 2022 حين تقدم على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد على استاد لوسيل، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متقدمًا على منتخبي بولندا والمكسيك -صاحبا النقطة الوحيدة بعد تعادلهما سلبيًا- بينما يتذيّل الأرجنتين الترتيب دون نقطة.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر مواجهاته الثانية في كأس العالم يوم السبت المقبل، 26 نوفمبر الحالي، أمام منتخب بولندا، قبل أن يلاقي منتخب المكسيك، يوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري، في ثالث المواعيد وآخر مباريات المجموعات.

وتعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بكأس العالم بعد تسجيلها الهدف الافتتاحي منذ 1958 ضد ألمانيا، والمرة الثانية في تاريخها بكأس العالم، تفشل الأرجنتين في تحقيق الفوز بعد إنهاء الشوط الأول متقدمةً منذ نهائي 1930 أمام الأوروغواي.

رغد صدام حسين

يذكر أن رغد صدام حسين تقيم في الأردن منذ عام 2003، بضيافة من العائلة الهاشمية المالكة التي منحتها جوازات سفر أردنية لعدم استطاعتهم الحصول على الجواز العراقي، إضافة إلى راتب شهري، ومنزل للسكن.