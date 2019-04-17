ابنة ماهر الأسد تثير السخرية.. فازت بالمركزين الأول والثاني في بطولة للفروسية

أثارت صورة ابنة شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد سخرية عارمة بعدما ظهرت وهي تتوج بالمركزين الأول والثاني في إحدى بطولات الفروسية السورية.

ووقفت (شام ماهر الأسد) على منصتي المركز الاول والثاني وكُتب شرح على الصورة التي نشرتها صفحة ماهر الأسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "حققت الفارسة شام الاسد اليوم المركزين الاول والثاني ضمن بطولة الفرق في سورية".

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وكتب بعض المعلقين على الصورة: "لو كانت تستطيع أن تمد رجلها أكثر بقليل لحصلت على المركز الثالث أيضًا"، في حين أكد أحد متداولي الصورة بالقول: "يلا البطولة القادمة بيعطوها الملعب والحصان".

وبعد سيل من التعليقات الساخرة على الصورة، نشرت الصفحة الرسمية لماهر الأسد توضحيًا عن الكيفية التي يمكن أن يحقق فارس مركزين في سباق واحد.

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وكتبت الصفحة: "يحق للفارس الاشتراك بجوادين لكل فئة جواد (مسمى) يؤهله للنهائيات وجواد (غير مسمى) ويمكن ان يفوز بالاثنين بمراكز في المنافسات"، منوهة بأن الامر ذاته حصل مع "باسل الاسد".

يذكر أن بطولة الفرق السورية "تيم سبيرت" ( Team Spirit ) في دمشق يوم الخميس الماضي.

يذكر أن أفراد من عائلة الاسد اعتادوا ممارسة رياضة الفروسية وكان أشهرهم الابن البكر لحافظ الاسد "باسل" شقيق الرئيس الحالي بشار الأسد والذي حاز على عدة بطولات محلية واقليمية ومعروف باسم "الفارس الذهبي"، توفي في العام 1994 في حادث غامض.

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