احتجاجات ضد تصوير فيلم أمريكي يدّعي أحقية اليهود في جنوب الأردن وفلسطين

أعلن فنان ومخرج أردني انسحابه من عملية إعداد واخراج فيلم يدعي حق اليهود في فلسطين المُحتلة وكذلك حقهم في مدينة البتراء وجنوب الاردن.

ونشر المخرج والفنان "علي عليان" بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" يوضح فيه حقيقة تصوير فيلم يُثبت أن اليهود لهم الحق في مدينة "بترا" وجنوب الأردن.

​

وقال عليان في البيان: "انسحبت اليوم من كاستنج الفيلم السينمائي العالمي (Jaber) والذي سيصور في عمان قريبًا لان السيناريو يثبت حق اليهود بفلسطين ويؤكد أن لهم الحق التاريخي في البتراء وجنوب الاردن بحوار صريح ومباشر".

وأضاف: "تناقشت مع المخرج بالأفكار المطروحة فقال أنها حقائق تاريخية وأن الفيلم سينفذ كما هو مكتوب لانه لن يعرض في العالم العربي بل سيعرض في أمريكا".

​

وتابع عليان: "سألني المخرج سؤالًا صريحًا قال فيه (هل انت لا تؤمن بالافكار التي يطرحها الفيلم؟)، فاجبته (لا طبعا لا اؤمن)، فقال (اذن لن نستكمل العمل معًا) واجبت: نعم لن أعمل بهذا الفيلم".

ونفى عليان تمامًا مسؤوليته عن الصورة الإعلانية المنشورة في وسائل الإعلام.

​

فيما طالبت نقابة الفنانين الأردنيين، الفنانين بعدم المشاركة في فيلم "جابر" الأميركي والانسحاب منه لحين "وضوح" الصورة عبر قراءة معتمدة للنص كما فعل البعض.

ودعت النقابة في بيان صحفي كافة أعضاءها لمراجعة النقابة عند اختيارهم المشاركة في اعمال الأجنبية قبل البدء بالعمل.

​

وقالت النقابة: "تم ابلاغنا من عدد من الزملاء المشاركين في الفيلم الأجنبي (جابر) الذي سيصور في الأردن وما يشوب مضمونه بأحقية اليهود في جنوب الأردن وفلسطين المحتلة."

وتابعت النقابة : "ان تأكد هذا فإنه ينذر باستمرار هذا العبث والمستغل لسقف الحرية والمناخ الآمن وتحت شعار الاحقية والتاريخ."

لمزيد من اختيار المحرر:

مسلسل "جن" يواصل إثارة الجدل في الأردن بسبب "إباحيته"