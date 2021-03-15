احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي..جزيرة ياس تضيء معالمها باللون البنفسجي

أضاءت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، معالمها السياحية باللون البنفسجي احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس 2021.

وتتزامن هذه المناسبة الوطنية مع ذكرى إطلاق قانون "وديمة" في 15 مارس 2016، وذلك بهدف تعزيز الوعي بحماية حقوق الأطفال لضمان نشأتهم في بيئة صحية وآمنة وداعمة تسهم في تطورهم.

وتضيء الجزيرة معالمها باللون البنفسجي بما في ذلك، عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وفنادق ياس بلازا، بالإضافة إلى الاتحاد أرينا، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، دعماً للتوجه الوطني في هذا الإطار، وتأكيداً على التزامها بتقديم وجهة ترفيهية آمنة للأطفال.

لمحة حول جزيرة ياس

تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي.

وتقدم جزيرة ياس، البالغ مساحتها 25 كيلومتر مربع، لمحبي العطلات مزيجًا متميزًا من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من المدن الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية المليئة بالمرح.

واليوم، تحتضن جزيرة ياس ثلاث مدن ترفيهية فريدة هي عالم وارنر براذرز أبوظبي، وعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي، وكذلك "كلايم أبوظبي" المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الفريد على جزيرة ياس، وحلبة مرسى ياس (التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1)، وياس ماري

نا، وملعب "ياس لينكس" للجولف، وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي. وتضم الجزيرة أكثر من 160 مطعمًا ومقهى، وسبعة فنادق، وكذلك قاعات ومسارح داخلية وخارجية، جميعها مزودة بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض.

متجر كويتي يعرض سجادة صلاة بـ 132 دولار أمريكي

الأميرة الباربي.. معلومات تنشر لأول مرة عن زوجة الأمير محمد بن سلمان

يسبب العقم وفيه لحوم الخنزير ودم البقر.. شائعات حول لقاح كورونا في الهند