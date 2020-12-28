احتفالًا بإطلاق لقاح "كورونا" في أوروبا.. طيار ألماني يتتبع مسارًا جويًا على شكل "حقنة"

قرر طيار ألماني أن يتتبع صورة حقنة في السماء فوق بلاده للاحتفال بإطلاق حملات التطعيم ضد فيروس "كورونا" في جميع أنحاء أوروبا.

قال الطيار "سامي كرامر" إنه يأمل أن تكون الحيلة "طريقة ممتعة وغير تقليدية لزيادة الوعي" حول تلقي اللقاح للحد من تفشي هذه الجائحة والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأرواح.

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وبدأت غالبية دول الاتحاد الأوروبي في تلقيح الأشخاص المعرضين للخطر يوم أمس الأحد، 27 ديسمبر 2020، بينما بدأت المجر وسلوفاكيا وألمانيا في اليوم السابق.

وحلق "كرامر" في السماء يوم الأربعاء في طائرة Diamond DA20 ذات المروحة الواحدة.

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وأظهرت بيانات تتبع الرحلات من FlightRadar24.com الطائرة الصغيرة التي تتبع صورة حقنة فوق فريدريشهافين، وهي بلدة ألمانية تبعد 126 كيلومترًا (78 ميلًا) عن شتوتغارت.

وقال "كرامر" لوكالة "رويترز" للأنباء "كان الهدف نوعًا من التذكير للناس ولزيادة الوعي بأن اللقاح سيكون متاحًا".

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وتابع: "لا يزال هناك بشكل نسبي بعض من يعارضون تطعيمهم باللقاح، وما قمت به قد يمثل تنبيها لهم للتفكير وتحريك الأمور".

وأوضح أنه لا ينبغي أن تفهم رحلته على أنها دعوة مباشرة لهم لتلقي التطعيم.

وأضاف: "ربما قد تكون أيضًا إشارة للفرح، فقد تضرر قطاع الطيران بشدة بسبب هذا الوباء".

وتستعد الحكومة الاتحادية في ألمانيا لتوزيع أكثر من 1.3 مليون جرعة لقاح للسلطات الصحية المحلية بنهاية هذا العام، ونحو 700 ألف جرعة أخرى أسبوعيا بدءا من يناير المقبل.

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