اختراع جديد يعطي الأمل لمن يعانون من الشخير المزمن أثناء النوم

هناك الملايين من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الشخير خلال نومهم، وأيضًا من هم حولهم يعانون بشدة بسبب الأصوات المزعجة المتعلقة بموضوع الشخير خاصة في الليل عندما تكون الأجواء هادئة، ولكن مع وصول الاختراع الجديد، بالتأكيد الأمور ستختلف كليًا عن ذي قبل.

وكشفت إحدى الجهات عن تطويرها اختراعًا جديدًا يعمل على منع الشخص من الشخير أثناء نومه، وأطلقوا عليه اسم "الشخير الصامت"، وهو أداة صغيرة سهلة الاستخدام تعمل على تخفيف الازعاج الناتج من الشخير، وهي عبارة عن سيليكون ناعم يتم إدخاله في الأنف وتساعد على تحفيز الأعصاب الحسية للأنف والتي بدورها تمنع فيما بعد حدوث عملية الشخير.

وبحسب الدراسات، هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الشخير ليلًا، مثل الاختناقات الناتجة عن تورّم اللوزتين، أو الجاجز الأنفي المنحني، أو الأورام الحميدة، وتعتبر فئة الرجال الذين يبلغون 50 عامًا وأكثر هم الفئة الأكثر عرضة للشخير بنسبة 60–80 في المئة.

ومن فوائد الاختراع الجديد هو أنه يعمل على تحسين عملية التنفس، ويساعد في تقليل أو إيقاف الشخير، أيضًا يمنع جفاف الفم، وهو آمن لا يسبب الحساسية، وقابل لإعادة الاستخدام.

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